ກອງທັບຈີນ ໄດ້ຕໍ່ເວລາໃນການຊ້ອມລົບທາງທະເລແລະທາງອາກາດ ຢູ່ອ້ອມເກາະໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວມີກຳນົດສິ້ນສຸດລົງ.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນກ່າວວ່າ ກອງບັນຊາການຂອງ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການໂຈມຕີຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນດຳນ້ຳແລະໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ກຳປັ່ນໃກ້ໆເກາະໄຕ້ຫວັນ. ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວນີ້ຈະແກ່ຍາວໄປດົນປານໃດແລະຈະມີຂຶ້ນຢູ່ໃສ.
ຈີນໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບທາງທະຫານແບບຂຸ້ນຂ້ຽວເປັນເວລາ 4 ຢູ່ໃນຫົກບໍລິເວນທີ່ຖືກລະບຸອ້ອມເກາະໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເກາະດັ່ງກ່າວໃນອາທິດແລ້ວ ຂອງປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ.
ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ທີ່ໄດ້ຕ້ອງຕິຈີນມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເມື່ອວັນທີ 2 ສິງຫາເພື່ອສະແດງຄວາມເປັນເອກກະພາບ ແລະການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ປະເທດເກາະດອນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງດັ່ງກ່າວ. ຈີນມອງເບິ່ງວ່າການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ເປັນການລະເມີດຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງຕົນ ແບບທີ່ຍອມຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ຊ້ອມລົບຂອງປັກກິ່ງນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນຈົນວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງ ແຕ່ກໍກັງວົນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າພວມທຳການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່າທີ່ມັນເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້.”
ການຊ້ອມລົບຂອງຈີນແມ່ນພົວພັນກັບການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມເກາະໄຕ້ຫວັນ ຕະຫຼອດທັງກຳປັ່ນລົບ ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນຢູ່ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເກາະໄຕ້ຫວັນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ຈີນກ່າວວ່າ ກິດຈະການເຫຼົ່ານັ້ນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນອາທິດ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກນັກສັງເກດການຫຼາຍຄົນຢ້ານວ່າປັກກິ່ງ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ ການປະຕິບັດງານແບບຮຸກຮານທາງທະຫານຂອງຕົນຕໍ່ໄຕ້ຫວັນກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ປົກກະຕິ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນຕອນແລງວັນສຸກຜ່ານມາໄດ້ກ່າວປະນາມຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຈີນ ທີ່ຈະຕໍ່ເວລາໃນການຊ້ອມລົບອອກໄປຕື່ມອີກ ໂດຍກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງແມ່ນ “ພວມສ້າງວິກິດການດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ” ແລະບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງນາໆຊາດ ໃຫ້ຢຸດເຊົາການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ເຮືອບິນແລະກຳປັ່ນຂອງຈີນບໍ່ໄດ້ລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳ ແລະອາກາດຂອງຕົນ ໃນລະຫວ່າງການຊ້ອມລົບ.