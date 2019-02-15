ຜູ້ນຳຂອງຈີນ ພົບປະ ກັບ ຄະນະຜູ້ແທນ ການຄ້າ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ

ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຄະນະຜູ້ແທນການຄ້າຂອງ
ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິງບ່ອນທີ່ ຈີນ ແລະສະຫະລັດ ກຳ ລັງພະຍາຍາມ
ໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຄ້ານ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ທ່ານ ສຕີບເວັນ ມານູຈິນ ໄດ້ຂຽນລົງ ທວີດເຕີ
ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ວ່າ ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ໄລໄທເຊີ
ໄດ້ “ມີກອງປະຊຸມກັບຮອງນາຍົກຂອງຈີນ ທ່ານ ຫຼິວ ເຮ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ.”
ມີລາຍງານຫຼາຍສະບັບ ວ່າ ການເຈລະຈາການຄ້າ ຈະສືບຕໍ່ໄປ ໃນສັບປະດາໜ້າ
ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແຕ່ລາຍງານນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນເທື່ອ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດ ລະດັບສູງຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມ
ໝັ້ນໃຈ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການເຈລະຈາການຄ້າກັບຈີນ ຢູ່ໃນປັກກິ່ງ.
“ຄວາມຮູ້ສຶກ ຢູ່ໃນປັກກິ່ງ ແມ່ນດີ” ຜູ້ອຳນວຍການ ສະພາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ທ່ານ
ແລຣຣີ ຄູດໂລ ໄດ້ກ່າວບອກບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນ ວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານຄູດໂລ ໄດ້ສະໜອງລາຍລະອຽດພຽງໜ້ອຍດຽວ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນ ຂອງສະຫະລັດ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ໄລໄທເຊີ ໄດ້ “ກວມລວມເອົາໝົດ ທຸກດ້ານ.”
ທ່ານຄູດໂລ ເວົ້າວ່າ “ອັນນັ້ນ ເປັນສັນຍານທີ່ດີແທ້ໆເລີຍ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍເດີນ
ໜ້າໄປແບບທະຫານ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າມັກເລື້ອງອັນນັ້ນ” ທ່ານກ່າວ ຕໍ່ໄປວ່າ“ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຢຸດຢູ່ກັບປະໂຫຍກ ທີ່ວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນດີ.”
ບັນດານັກເຈລະຈາ ກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ້ມີການບັນລຸຊຶ່ງຂໍ້ຕົກລົງ ພາຍໃນ ວັນທີ
1 ມີນາ ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການຂຶ້ນພາສີຂອງສະຫະລັດ ຈາກ 10 ເປີເຊັນ
ເປັນ 25 ເປີເຊັນ ຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຂອງຈີນທີ່ມີມູນຄ່າ 200 ລ້ານ ໂດລາ. ປະທານາທິ
ບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະເໜີແນະເມື່ອຕົ້ນສັບປະດານີ້ ວ່າ ຖ້າການເຈລະຈາ ເຫັນວ່າ
ມີຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມກ້າວໜ້າ ເສັ້ນຕາຍດັ່ງກ່າວ ອາດຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປ.
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