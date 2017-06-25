93 ຄົນຫາຍສາບສູນ ໃນເຫດດິນເຈື່ອນຢູ່ ຈີນ

ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ ໃນປະເທດ ຈີນ ພວມພາກັນຫາທາງກູ້ເອົາສົບຄືນມາ ໃນວັນອາ
ທິດມື້ນີ້ ລຸນຫຼັງດິນໄດ້ເຈື່ອນຖົມຄົນຕາຍຢູ່ແຂວງ ສີສວນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້
ຂອງປະເທດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ 93 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່ ລຸນຫຼັງເຫດດິນເຈື່ອນຄັ້ງໃຫຍ່ໃນວັນ
ເສົາວານນີ້ ຖົມຜູ້ຄົນໃນໝູ່ບ້ານ ຊິນໂມ ເທິງພູເຂົາ ໃນບໍລິເວນເຂດ ມາວ.
ສາມຄົນຊຶ່ງແມ່ນສອງຜົວເມຍ ກັບລູກນ້ອຍ ໄດ້ຖືກຊ່ອຍຊີວິດມາໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດ ລຸນ
ຫຼັງກ້ອນຫີນ ແລະ ຊາກຫັກພັງ ຊໍ່າກຳແພງໄດ້ຕົກລົງມາທຳລາຍເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 40
ຫຼັງ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຄົນອື່ນໃດລອດຊີວິດມາໄດ້. ຕອນນີ້ມີການພົບເຫັນຊາກສົບຂອງ
15 ຄົນແລ້ວ.
ການປະກອບສ່ວນໃນການກູ້ໄພດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນ ທັງຕຳ
ຫຼວດ ທະຫານ ແລະ ພົນລະເຮືອນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ກໍໄດ້ຊອກ
ຄົ້ນຫາຊາກສົບຜູ້ຄົນຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາຢູ່ຕາມກ້ອນຫີນ ແລະ ສິ່ງແຕກຫັກຕ່າງໆ.
ພວກກູ້ໄພ ແລະ ຊາວບ້ານທັງຫຼາຍ ໄດ້ພາກັນໃຊ້ເຊືອກແກ່ດຶງຊ່ອຍລົດດຸດ ໃນຂະນະທີ່
ພວກອື່ນໆຫຼາຍສິບຄົນ ພ້ອມດ້ວຍໝາສືບກິ່ນ ພາກັນຊອກຄົ້ນຫາພວກຊາກສົບຕາມ
ຊາກຫັກພັງ, ອີງຕາມວີດີໂອທີ່ອອກທາງອອນລາຍນ໌ ຂອງອຳນາດປົກຄອງ ໝາວຊຽນ
ແລະ ຂ່າວອອກອາກາດທາງ ຊີຊີທີວີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ