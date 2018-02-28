ນັກລົງທຶນຈີນ ໃນໂຄງການນໍ້າອູ 3 ຈະສ້າງເຮືອນ ໃຫ້ແກ່ 311 ຄອບຄົວ

ທ່ານຄຳຂັນ ຈັນທະວິີສຸກ ເຈົ້າແຂວງໆຫຼວງພະບາງ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງ ລົງໄປ
ຢ້ຽມຢາມໂຄງການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃໝ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທີີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 3 ຢູ່ໃນເຂດເມືອງງອຍ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍກຸ່ມບໍ
ລິສັດ Power China ຈຳກັດຈາກຈີນຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍໄດ້ໃຫ້ການຢືນ
ຢັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃໝ່ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວຈ ຳນວນທັງໝົດ 311 ຄອບ
ຄົວຈາກ 13 ບ້ານໃນເມືອງຂວາ ກັບ 1 ບ້ານໃນເມືອງໃໝ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ 4 ບ້ານ
ໃນເຂດເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງນັ້ນ ຈະແລ້ວເສັດສົມບູນໃນປີ 2019.
ໂດຍປັດຈຸບັນກຸ່ມບໍລິສັດ Power China ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃໝ່ຢູ່
ເຂດເມືອງງອຍໃນພື້ນທີ່ 4 ບ້ານດ້ວຍກັນກໍຄື ບ້ານຫາດຂາມຈຳນວນ 72 ຫຼັງຄາ ບ້ານ
ສົບຂິງ 86 ຫຼັງຄາ ບ້ານໂພນຊະນະ 50 ຫຼັງຄາ ແລະບ້ານຫາດສາ 75 ຫຼັງຄາ ສ່ວນທີ່
ເຫຼືອປະຊາຊົນລາວຈະກໍ່ສ້າງເອງດ້ວຍເງິນຊົດເຊີຍຈາກກຸ່ມບໍລິສັດ Power China
ຈຳກັດ.
ທາງດ້ານທ່ານສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຫຼວງພະ
ບາງ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ ທີ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂດຍກຸ່ມບໍລິ
ສັດຈາກຈີນນັ້ນ ຈະສ້າງມູນຄ່າ ແລະຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ
ລາວໃນແຂວງຫຼວງພະບາງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພາະໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູບໍ່ພຽງແຕ່ພະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ຈະສະໜອງນໍ້າໃຫ້ກັບພື້ນທີ່ກະສິກໍາ ສ່ວນອ່າງ
ໂຕ່ງກໍຍັງສາມາດລ້ຽງປາ ແລະພັດທະນາເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານສາຍສະໝອນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ :
“ສຳລັບໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູນີ້ເນາະ ຖ້າມີແຕ່ນໍ້າອູໄຫຼໄປຊື່ໆກໍມີແຕ່ໄດ້ອາບ ໄດ້ຊົມ
ໃຊ້ ໄດ້ກິນ ຫາປູຫາປາ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່າສາມາດສ້າງເຂື່ອນເນາະ ຜົນປະໂຫຍດທຽບ
ໃສ່ອັນເກົ່າມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າອັນນຶ່ງກໍມີລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະເທດ
ຊາດ ແລະປະຊາຊົນ ອັນທີສອງກໍແມ່ນເປັນອ່າງໂຕ່ງອັນນຶ່ງສຳຫລັບການລ້ຽງປາ
ແລ້ວກະເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອັນໃໝ່ ໝາຍຄວາມວ່າອ່າງໂຕ່ງນີ້ ກະແມ່ນສາມາດເຮັດການທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວມັນກໍຍັງໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ ເພາະວ່າພາກສ່ວນທີ່ຖືກຜົນກະທົບກະໄດ້ມີການຈັດບ້ານຈັດສັນ ທາງ
ປູຢາງ ມີນໍ້າ ມີໄຟ ມີອາຄານ ມີໂຮງຮຽນ ສຸກສາລາ ມີວັດ ແລ້ວກະຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ
ແລະບໍ່ແຮ່ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖືກ
ກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນຍັງເຮັດໄດ້ບໍ່ດີ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການປະເມີນຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງຊົດເຊີຍ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກເວນຄືນທີ່
ດິນແລະສິ່ງປູກສ້າງຍັງຈະຕ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດອີກເທື່ອໃໝ່ເພາະຍັງມີຫາງ
ສຽງຈາກປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທີ່ີເປັນທຳ
ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ພ້ອມກັບອຳນາດການ
ປົກຄອງລະດັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນປະເມີນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຕໍ່ໄປ.
ໂດຍຈາກການສຳຫຼວດ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນໄລຍະກ່ອນໜ້ານີ້ ພົບວ່າມີປະຊາຊົນ
ລາວ 2,000 ກວ່າ ຄົວເຮືອນ ຫຼື 10,000 ກວ່າຄົນ ໃນ 28 ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າອູ ທັງ 7 ໂຄງການຊຶ່ງຜ່ານມາກໍມີລາຍງານວ່າກຸ່ມຜູ້ລົງ
ທຶນໃນໂຄງການໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປູກສ້າງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ
ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູ 2, 5 ແລະ 6 ໄປແລ້ວ ແຕ່ວ່າຈາກການສຳຫຼວດ
ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນໂດຍອົງການແມ່ນໍ້າສາກົນ (International River) ພົບວ່າຈະມີປະ
ຊາຊົນລາວໃນ 89 ບ້ານທັງໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ
ການຊົດເຊີຍແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທາງດ້ານກຸ່ມບໍລິສັດ Power China ຈຳກັດຈາກຈີນ ລາຍງານວ່າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າອູ ທັງ 7 ໂຄງການ ຈະແລ້ວເສັດພາຍໃນປີ 2020 ດ້ວຍເງິນລົງທຶນລວມ
2,800 ລ້ານໂດລາ ໂດຍທັງ 7 ໂຄງການຈະມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 1,272 ເມກາວັດ
ໂດຍຈະຂາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ໃນຕະຫຼອດໄລຍະສຳປະທານ
29 ປີ ນັບຈາກປີທີ່ກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດ ກໍຄືປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.
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