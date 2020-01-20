ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຈີນ ໃນເມືອງ ວູຫານ ໄດ້ຢືນຢັນ 136 ກໍລະນີໃໝ່ຂອງໄວຣັສປອດບວມຊະນິດໃໝ່ ຫຼື ໂຄໂຣນາໄວຣັສ, ເຊິ່ງແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ.
ຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ວູຫານ ເວົ້າວ່າ ຈຳນວນທັງໝົດຂອງກໍລະນີການຕິດໄວຣັສໃນເວລານີ້ແມ່ນເກີນ 200 ກໍລະນີ, ລວມທັງສອງກໍລະນີໃໝ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະ ກໍລະນີນຶ່ງໃນແຂວງ ເສິນ ເຈິ່ນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ຈີນ. ກໍລະນີສ່ວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າ ບໍ່ຮຸນແຮງ, ແຕ່ວ່າໄດ້ມີລາຍງານການເສຍຊີວິດແລ້ວສາມກໍລະນີ.
ບັນດາແພດໝໍໃນເມືອງ ວູຫານ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ມີຄົນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດເປັນອັນດັບເຈັດຂອງ ຈີນ ນັ້ນ, ໄດ້ຂະຫຍາຍການກວດກາສຸຂະພາບສຳລັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຕິດໂຣກປອດບວມ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນລະວັງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະອະນາໄມສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ປິດປາກຂອງເຂົາເຈົ້າເວລາໄອ ຫຼື ຈາມ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນກໍລະນີໄວຣັສປອດບວມໃນແມ່ຍິງອາຍຸ 35 ປີຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງດ້ວຍເຮືອບິນຈາກເມືອງ ວູຫານ ຫາສະໜາມບິນ ອິນຈອນ. ປະເທດ ໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍໄດ້ຢືນຢັນກໍລະນີດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກ ສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ່ມການກວດກາຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງມາຮອດຈາກເມືອງ ວູຫານ ຢູ່ສະໜາມບິນສາມແຫ່ງໃນສາມເມືອງຄື, ເມືອງ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ, ລອສ ແອນເຈີລິສ ແລະ ນິວຢອກ. ສະໜາມບິນໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສິງກະໂປ ກໍໄດ້ກວດກາຜູ້ໂດຍສານເຊັ່ນກັນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງພິເສດ ເພາະວ່າຫຼາຍຄົນຂອງປະຊາກອນ ຈີນ ນຶ່ງພັນສີ່ຮ້ອຍລ້ານຄົນ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເດີນທາງສຳລັບວັນພັກກຸດ ຈີນ ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມັງກອນນີ້, ທັງພາຍໃນ ຈີນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ແມ່ນນຶ່ງໃນຄອບຄົວໄວຣັສທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາກາດເຈັບປ່ວຍນັບຈາກການເປັນຫວັດທົ່ວໄປ ຈົນເຖິງອາການຫາຍໃຈບໍ່ອອກຂັ້ນຮຸນແຮງ. ໂຣກ ຊາສ໌ (SARS), ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນ ຈີນ ເຊັ່ນກັນນັ້ນ, ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ 800 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດເມື່ອ 17 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານສາທາລະນະສຸກແມ່ນມີຄວາມຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບ ສາຍພັນໃໝ່ນີ້, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ 2019-nCoV, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີທີ່ມັນແຜ່ເຊື້ອ. ເຂົາເຈົ້າສົງໄສວ່າ ການແຜ່ນລະບາດໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຮ້ານຂາຍອາຫານທະເລແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງ ວູຫານ, ເຊິ່ງໄດ້ຂາຍສັດຊະນິດອື່ນໆເຊັ່ນກັນຄື, ສັດປີກ, ເຈຍ, ໂຕບ່າງ ແລະ ເນື້ອສັດທີ່ຖືກລ່າ, ແຕ່ຄົນໄຂ້ບາງຄົນເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄປທີ່ນັ້ນ.