ບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີຂອງ ອາເມຣິກາ ແຫ່ງນຶ່ງກ່າວວ່າ ກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນຈີນ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການໂຈມຕີຕໍ່ຄອມພິວເຕີລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນຍັງ “ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢ່າງສູງ” ແລະ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ເປົ້າໝາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ອາດເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ຈີນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານຄວາມປອດໄພ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ກຸ່ມ Insikt ຊຶ່ງເປັນພະແນກຄົ້ນຄວ້າຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງບໍລິສັດ Recorded Future ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ລັດແມັສຊາຈູແຊັສ ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບໃໝ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານຈາກກຸ່ມທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ RedGolf ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ, ລວມມີ “ການບິນ, ລົດຍົນ, ການສຶກສາ, ລັດຖະບານ, ສື່ມວນຊົນ, ຂໍ້ມູນເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ອົງການສາສະໜາຕ່າງໆ.”