ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າເຊື່ອມໂຍງກັບອົງການສືບລັບຂອງຈີນ, ຖືກກ່າວຫາວ່າ ພວມປຸກລະດົມເປັນເວລາດົນຮອດນຶ່ງເດືອນໃນການເຈາະເຂົ້າບາງລະບົບອີເມລ ທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມລັບຂອງສະຫະລັດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາ ມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີບາງສ່ວນ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ແລະອົງການອື່ນໆພຽງເລັກນ້ອຍ.
Microsoft, ທໍາອິດ ໄດ້ປະກາດການບຸກລຸກດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງມີລັກສະນະການໂຈມຕີການບໍລິການ ອີເມລ Outlook ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຜູ້ຄຸກຄາມຊາວຈີນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Storm-0558.
ທາງບໍລິສັດກ່າວໃນບັນທຶກທີ່ໂພສລົງວ່າ ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນສາມາດປອມແປງເຄື່ອງໝາຍການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງທາງຂໍ້ມູນຂອງ Microsoft ແລະສາ ມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງອົງການຕ່າງໆໄດ້ 25 ບັນຊີ, ເຊິ່ງລວມທັງສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກໂດຍເລີ້ມຕົ້ນໃນກາງເດືອນພຶດສະພາແລ້ວນີ້.
ບໍລິສັດກ່າວວ່າ ການເຂົ້າເຖິງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕັດອອກໄປ ລຸນຫຼັງຄົ້ນພົບກ່ຽວກັບການລ່ວງລ້ຳດັ່ງກ່າວນີ້ ນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກນັ້ນ.
“ພວກເຮົາປະເມີນຕໍ່ການກະທໍາທີ່ເປັນສັດຕູນີ້ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການຈາລະກໍາ, ເຊັ່ນວ່າ ການເຂົ້າເຖິງລະບົບອີເມລເພື່ອເກັບກໍາການສືບລັບ,” Microsoft ກ່າວ. “ລັກສະນະທີ່ມີແຮງຈູງໃຈໃນການຈາລະກໍາຂອງສັດຕູ ພະຍາຍາມລ່ວງລ້ຳຕໍ່ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ ແລະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜູ້ຢູ່ອາໄສ ຢູ່ໃນລະບົບທີ່ລະອຽດອ່ອນ.”