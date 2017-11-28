ນາຍພົນຈີນ ທີ່ກຳລັງ ຖືກສືບສວນ ໃນຂໍ້ຫາ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂ້າໂຕຕາຍ

ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຄົນນຶ່ງ ທີ່
ພວມຖືກສຶບສວນ ໃນຖານສໍ້ລາດບັງຫລວງນັ້ນ ໄດ້ຂ້າໂຕຕາຍ.
ອົງການຂ່າວຊິນຫົວ ກ່າວວ່າ ທ່ານຊັງ ຢັງ ໄດ້ຜູກຄໍຕາຍໃນວັນພະຫັດອາທິດແລ້ວນີ້ຢູ່
ທີ່ເຮືອນຂອງທ່ານ.
ທ່ານຊັງ ເປັນສະມາຊິກ ຄະນະກຳມາທິການກາງກອງທັບຂອງພັກຄອມມິວນິສ ແລະ
ອະດີດຫົວໜ້າຝ່າຍການເມືອງຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວ.
ອົງການຂ່າວຊິນຫົວກ່າວວ່າ ທ່ານຊັງໄດ້ຖືກສືບສວນ ມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ ໃນຖານ
ສົງໄສຮັບສິນບົນ ມີຊັບສິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ທີ່ທ່ານນັບບໍ່ໄດ້ ແລະການປະພຶດອື່ນໆທີ່ “ລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ຕໍ່ກົດໝາຍແລະລະບຽບຕ່າງໆ.
ບັນດານັກສືບສວນໄດ້ກວດກາເບິ່ງການພົວພັນຂອງທ່ານຊັງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທາງທະຫານອີກສອງຄົນ ຊຶ່ງໃນຕອນຕົ້ນ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໃນການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານການສໍ້
ລາດບັງຫລວງ ຂອງປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງ.
ທ່ານກົວ ໂບຊິອົງ ແລະຊູ ໄກຮູ ແມ່ນອະດີດຮອງປະທານສູນ ຄະນະກຳມາທິ ການກອງ
ທັບ. ທ່ານກູໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຕະຫລອດຊີວິດໃນປີກາຍນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ
ຊູໄດ້ເສຍຊີວິດດ້ວຍມະເຮັງໃນປີ 2015 ກ່ອນທີ່ທ່ານປະເຊີນ ກັບການດຳເນີນຄະດີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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