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ບໍລິສັດເອກກະຊົນຈີນ ໄດ້ຮັບສຳປະທານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຖະໜົນຫລວງ ຢູ່ໃນລາວ

ກຸ່ມບໍລິສັດຢຸນໜານວິສະວະກຳແລະກໍ່ສ້າງຈາກຈີນ ໄດ້ຮັບສຳປະທານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງງທາງຫລວງວຽງຈັນ ຫາ ວັງວຽງ

ບໍລິສັດເອກກະຊົນຈີນ ໄດ້ຮັບສຳປະທານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຖະໜົນຫລວງເຊື່ອມຕໍ່
ຈາກນະຄອນວຽງຈັນ ໄປເມືອງວັງວຽງ ໂດຍຖືເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງແຜນການ
ເຊື່ອມຕໍ່ທາງຫລວງ ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ.

ລິງໂດຍກົງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ລາຍງານວ່າ ຄະນະລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຕົກລົງ
ອະນຸຍາດສຳປະທານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຖະໜົນຫລວງ ຫຼື Highway ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ
ນະຄອນວຽງຈັນ ໄປເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດຢຸນໜານ ວິສະວະກຳ
ແລະກໍ່ສ້າງຈາກຈີນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງ
ຫລວງລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນການນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫຼື One
Belt-One Road ທີ່ລິເລີ້ມໂດຍທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງງທາງຫລວງວຽງຈັນ ຫາ ວັງວຽງ ຈະມີໄລຍະທາງຍາວ 113.5 ກິໂລ
ແມັດ ກວ້າງ 23 ແມັດ ມີ 4 ຊ່ອງທາງຈະລາຈອນແບ່ງເປັນເບື້ອງລະ 2 ຊ່ອງທາງ
ຈະລາຈອນ ທີ່ຄູ່ຂະໜານ ໄປກັບຖະໜົນເລກ 13 ເໜືອ ເລີ່ມຈາກແຍກສີເກີດ ໃນເຂດ
ເມືອງນາຊາຍທອງ ຜ່ານເມືອງໂພນໂຮງ ຫາ ຫິນເຫີບ ຫາບ້ານທ່າເຮືອ ແລະວັງວຽງ
ຊຶ່ງຈະໃຫ້ເງິນທຶນໃນມູນຄ່າລວມ 1,300 ລ້ານໂດລາ ທີ່ເປັນການຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານລາວ ກັບກຸ່ມບໍລິສັດຢຸນໜານ ໃນສັດສ່ວນ 5 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 95 ເປີເຊັນ ຂອງ
ການລົງທຶນ ໃນຮູບແບບ BOT ກໍຄືບໍລິສັດເປັນຜູ້ລົງທຶນ ແລະເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກຄ່າທຳນຽມທາງ ແລ້ວຈຶ່ງໂອນໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວ ເມື່ອຄົບກຳນົດ ອາຍຸ
ສຳປະທານ 30 ປີ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອຸໂມງ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ດຳເນີນໄປ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ທີ່ເຂດເມືອງວັງວຽງ
ອຸໂມງ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ດຳເນີນໄປ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ທີ່ເຂດເມືອງວັງວຽງ

ນອກຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫລວງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທາງການລາວ-
ຈີນ ຍັງຈະເລັ່ງສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈາກຈີນ ເຂົ້າມາລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງຫລວງ ຈາກ
ວັງວຽງໄປດ່ານບໍ່ເຕັນ ໃນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໄປເຖິງເມືອງຄຸນໝິງ ໃນ
ແຂວງຢຸນໜານຂອງຈີນ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະສາມາດຄັດເລືອກ
ບໍລິສັດຈາກຈີນ ໄດ້ໃນມໍ່ໆນີ້ ເພາະຖືເປັນໂຄງການບູລິມະສິດ ຂອງການຮ່ວມມືແບບ
ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລາວ-ຈີນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານມະຕິຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ 19 ຂອງພັກຄອມມິວນິສຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ທັງຍັງໄດ້ຜ່ານການເຫັນ
ຊອບຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການພັດ
ທະນາລາວ ໃນໄລຍະໃໝ່ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານວິຈິດ ຊິນດາວົງ ຮອງປະທານຄະນະ
ກຳມະມາທິການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

“ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ທີ່ມີມູນເຊື້ອມິດຕະພາບອັນດີງາມ
ນຳກັນ ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ທັງເປັນປະເທດຮ່ວມອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ ນຳກັນອີກ
ຂ້າພະເຈົ້າ ກະເຊື່ອວ່າ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຂອງພັກຄອມມິວນິສຈີນ ຄັ້ງທີ 19 ຈະ
ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນດີຫັ້ນແຫລະ ຕໍ່ການພົວພັນ ລາວ-ຈີນ ຈະເປັນການເພີ່ມທະວີ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກັນໜັກແໜ້ນຕື່ມອີກ ຍັງຈະເປັນພື້ນຖານອັນໃໝ່ ໃນການເພີ່ມ
ທະວີສາຍພົວພັນແບບຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ລາວ-ຈີນ
ໃຫ້ກ້າວສູ່ຈຸດສູງໃໝ່.”

ກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງການລາວ-ຈີນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລື ການຮ່ວມມືໃນ
ແຜນການນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ນະຄອນ
ວຽງຈັນ ໃນຕົ້ນເດືອນກຸ່ມພາຜ່ານມາ ໂດຍມີ ທ່ານກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ຫົວໜ້າຄະນະ
ໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກັບທ່ານໄຄ ໝິງຈ້າວ ຮອງຫົວໜ້າ
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກຄອມມິວນິສຈີນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ທີ່ມີຜູ້
ຕາງໜ້າຂອງທັງ 2 ຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນ ເພື່ອພັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື
ໃນຖານະຮຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງກັນ ເຂົ້າໃນແຜນການຢ່າງເປັນ
ຮູບປະທຳ.

ທັງນີ້ ໂດຍທ່ານສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ
ແຜນການນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ແຜນການພັດທະນາລາວ ເປັນສູນ
ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງໃນລຸ່ມນ້ຳຂອງ ແລະອາຊຽນ ໃນອະນາຄົດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຈີນມາລາວ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນ
ການກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຖືເປັນສິ່ງທີ່ຮັບປະກັນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປ ເປັນສ່ວນນຶ່ງ
ໃນແຜນການນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນ ຢ່າງເຕັມຕົວແລ້ວ.

ໃນປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນລາວ ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາ 2016
ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວກວ່າ 31 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 417
ກິໂລແມັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເງິນທຶນລວມເຖິງ 6,000 ລ້ານໂດລາ ທີ່ເປັນການຮ່ວມ
ທຶນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບຈີນ ໃນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 70 ເປີເຊັນ ໂດຍມີ
ກຳນົດກໍ່ສ້າງແລ້ວສຳເລັດ ແລະເປີດໃຊ້ໃນຕົ້ນປີ 2021.

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