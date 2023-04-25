ບໍລິສັດເອກະຊົນຈີນລົງທຶນ 4,310 ລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເຂດອຸດ ສາຫະກຳອັດສະລິຍະ ເພື່ອການແປຮູບແຮ່ໂປຕາສ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ດ້ວຍເປົ້າ ໝາຍການຜະລິດ 10 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ ຕະຫຼອດການສຳປະທາານ 50 ປີ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍລານມາຈາກບາງກອກ.
ນັກທຸລະກິດໃນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ກຸ່ມບໍ ລິສັດ Sino-Agri International Potash ຈາກຈີນໄດ້ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການພັດທະນາເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳອັດສະລິຍະ ເພື່ອການແປຮູບແຮ່ໂປຕາສ ຢ່າງຄົບວົງຈອນໃນພື້ນທີ່ສຳປະທານ 2,000 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍບໍລິສັດຈີນ ຈະນຳໃຊ້ເງິນລົງທຶນໃນມູນຄ່າລວມເຖິງ 4,310 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ແປຮູບແຮ່ໂປຕາສ ໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປຸ໋ຍທີ່ຈະຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ໃຫ້ໄດ້ 3 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2023 ນີ້ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 5 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2025 ແລະ 10 ລ້ານໂຕນ ນັບຈາກປີ 2027 ຈົນສິ້ນສຸດອາຍຸສຳປະທານ 50 ປີ.
ພ້ອມກັນນີ້ ບໍລິສັດຈີນດັ່ງກ່າວຍັງຈະສ້າງນິຄົມອຸດສາຫະກຳເພື່ອແປຮູບແຮ່ທາດ ຊະນິດອື່ນ ທີ່ຂຸດຄົ້ນໄດ້ໃນພື້ນທີ່ສຳປະທານດຽວກັນອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ ຖ່ານຫີນ ທີ່ນຳໃຊ້ ໃນການຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແຮ່ບັອກໄຊ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາ ຫະກຳການຜະລິດອະລູມີນຽມ ພ້ອມທັງຈະສ້າງເມືອງໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີສິ່ງອຳ ນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຄົບຊຸດເຊັ່ນ ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ, ໂຮງໝໍ, ສູນການຄ້າ, ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານ, ສະໜາມກອຟ, ສູນສຸຂະພາບ ແລະ ກິລາ, ສະຖານບັນເທິງ ແລະ ສະຖານບໍລິການຕ່າງໆ ໂດຍຄາດໝາຍວ່າຈະສ້າງມູນ ຄ່າທາງເສດຖະກິດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ເຖິງ 1,700 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ຈະມີລາຍຮັບຈາກຄ່າສຳປະທານໃນມູນຄ່າ 320 ລ້ານ ໂດລາຕໍ່ປີ.
ທາງດ້ານຜູ້ຊ່ຽວຊານຍຸດທະສາດການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດຂອງຈີນ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ໂຄງການລົງທຶນດັ່ງກ່າວຂອງບໍລິສັດຈີນໃນລາວ ນັບເປັນບາດກ້າວທີ 2 ໃນແຜນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຈີນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນການ ນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ (BRI) ຂອງຈີນ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເພື່ອການໂດຍສານ ແລະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ເພີ່ມຂື້ນນັບມື້ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນການຂົນສົ່ງຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ແລະແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ປະເທດຈີນ ຕ້ອງການນັ້ນ ກໍຄືບາດກ້າວທີ 1 ທີ່ຈີນໄດ້ດຳເນີນການແລ້ວໃນລາວ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ ຈີນຍັງໄດ້ສະແດງບົດບາດ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນລາວ ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ລາວກໍຖືວ່າຢູ່ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການພັດທະນາ ກໍອາດຈະເຫັນພາບຊັດເຈນ ໂດດເດັ່ນຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ວຽງຈັນທີ່ເຂົ້າສູ່ຊາຍແດນທາງ ຕອນໃຕ້ທີ່ ຢຸນນານ ເລີ້ມເປີດໃຫ້ບໍລິການຄືໃນປະເທດທີ່ຕ້ອງເພິ່ງພາຈີນ ແນ່ນອນ ຈີນກໍຕ້ອງສະແດງບົດບາດນຳ ເພາະມື້ນີ້ ຈີນ ເຂົາກໍຖືວ່າເປັນເບີຕົ້ນໆ ຂອງໂລກ ໃນມິຕິຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ດັ່ງນັ້ນແນ່ນອນຖ້າປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີ ຄວາມສົນໃຈໃນການທີ່ຈະພັດທະນາຄວາມຮ່ວມມືໃນດ້ານເສດຖະກິດ ກໍຈະຕ້ອງ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສິ່ງທີ່ຈີນມີ. ຂາດເງິນ ຈີນກໍ່ພ້ອມຈະປ່ອຍສິນເຊື່ອ ອັນໃດແບບນີ້ ເປັນຕົ້ນ”
ທັງນີ້ ໂດຍລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈີນ ໄປລົງທຶນໃນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນ 3 ດ້ານ ທີ່ຖືວ່າເປັນຈັດໄຈທີ່ຈະຕັດສິນເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການພັດ ທະນາຈີນ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ດັ່ງທີ ດຣ. ສົມພົບ ມານະຣັງສັນ ອະທິການບໍດີ ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີປັນຍາພິວັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ 5 ປີຂ້າງໜ້ານີ້ ຈະເປັນເລື້ອງທີ່ຈີນ ຈະມຸ້ງເພັ່ງເລັງໄປໃນ 3 ດ້ານນີ້ຢ່າງເຕັມພະລັງ 1.) ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ, 2.) ຄວາມ ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ, ແລະ 3.) ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ Semi-conductor, ເພາະວ່າເລັງເຫັນແລ້ວວ່າ ຖ້າເມື່ອ ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນສາມດ້ານນີ້, ຖ້າເກີດບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງໃນໂລກນີ້ ຈົນກະທັ້ງມັນບານປາຍ ປະເທດກໍຄົງຈະຍາກລຳບາກຂຶ້ນ ມື່ອອອກໄປຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດນີ້ ອັນນີ້ເປັນເລື້ອງສຳຄັນຫລາຍ ສະນັ້ນແລ້ວ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ດີຫລາຍຢູ່ເລ້ວ ສະນັ້ນຫລະ ລົດໄຟຈະມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ ມີບໍລິສັດຈີນ 357 ລາຍ ທີ່ລໍຖ້າການອະນຸຍາດສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກ ຫຼື Rare Earth ແລະແຮ່ເຫລັກໂດຍຄາດວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະພິຈາລະນາໃຫ້ການອະນຸມັດໃນໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2023 ນີ້ ເພາະວ່າເປັນວາລະເລັ່ງດ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງ ລາຍຮັບ ເພື່ອດຸນດ່ຽງດ້ານ ລາຍຈ່າຍໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.