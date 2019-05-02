ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວຄົນມາແລ້ວ ທີ່ ເສດຖະກິດຂອງ ອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະຄາຣີບຽນ
ໄດ້ຖືກຄອບງຳໂດຍການຄ້າກັບສະຫະລັດ. ໃນປີມໍ່ໆມານີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ ມີການ
ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໂດຍຈີນ ທີຈະລົງທຶນຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໂດຍລັດຖັດບານທ່ານສີ
ຈິນຜິ້ງ ໜຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການແນະນຳດ້ານການຄ້າ
ໄປສູ່ຈີນ ດ້ວຍການບັນລຸເຖິງສິ່ງທີ່ຈະຕິດຕາມມາ.
ຢູ່ນອກການສຳມະນາ ທີ່ໄດ້ອຸບປະຖຳໂດຍສູນກາງສຶກສາອາເມຣິກາລາຕິນຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດຈ໌ທາວ ທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງເສດ
ຖະກິດ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະນັກການທູດ ໄດ້ສົນທະນາເພີ້ມໃນຄວາມເປັນ
ຫ່ວງຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ການເພີ້ມພູນເສດຖະກິດ ແລະການເມືອງຂອງຈີນທີ່ແຊກແຊງ
ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະຄວາມກັງວົນບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດປະຕິບັດ
ພຽງໜ້ອຍດຽວ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າດ້ານຄວາມກ້ຳເກີ່ງ.
ທ່ານເອຣິກ ຟາຮສະເຫວີຮຕ໌ ຮອງປະທານຂອງສັງຄົມອາເມຣິກາ ແລະສະພາຂອງ
ອາເມຣິກາ ກ່າວວ່າ “ຈີນມາທີ່ນີ້ເພື່ອມາຮ້ວມຢູ່ໃນຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ. ມັນອາດເປັນ
ບົດບາດການເໜັງຕີງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນດ້ານການພົວພັນ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນສັດ
ຕະວັດນີ້.”
ເມື່ອຊາວປີກ່ອນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງທະນາຄານໂລກ ເກືອບ 57 ເປີເຊັນ ຂອງສິນຄ້າ
ອອກຈາກລາຕິນອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ຈຳນ່າຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະ 49 ເປີເຊັນ ຂອງສິນ
ຄ້າ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຫາຂົງເຂດ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກສະຫະລັດ.
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