ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ຜະລິດຢູ່ຈີນທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ຊື້ໃນຫລາຍເດືອນກ່ອນນັ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຫ້າມໃຊ້ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມປອດໄພທາງ ດ້ານຄອມພິວເຕີ ກຳລັງຖືກໃຊ້ "ໃຫ້ເປັນເປົ້າຍິງ" ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ກັບການປະຕິບັດງານຂອງກຳລັງທະຫານທີ່ສຳຄັນໆຂອງສະຫະລັດ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທຳນຽບຫ້າແຈ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຊື້ອຸປະກອນທາງທະຫານ.
ຈາຫການສືບສວນຂອງວີໂອເອ (VOA) ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບອາກາດ ແລະກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຈ່າຍເງິນຫລາຍແສນ ໂດລາເພື່ອຊື້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ ດາຈຽນ ອິນໂນເວຊັນສ໌ (Da Jiang Innovations) ຫລື DJI, ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດນຳໜ້າຢູ່ໃນຕະຫລາດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນສຸດ ແລະເປັນຄວາມລັບ, ຊຶ່ງລວມທັງການປະຕິບັດງານພິເສດທີ່ມີຢູ່ຂະແໜງດຽວເທົ່ານັ້ນຂອງກອງທັບອາກາດ ແລະກຳລັງພິເສດຂອງກອງທັບເຮືອ ຫລື SEAL.
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, ພວກທະຫານໄດ້ໃຊ້ການຍົກເວັ້ນພິເສດ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຫ້ອງການຈັດຊື້ ແລະການຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ທີ່ໃຫ້ການອະນຸມັດ “ໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຫ້າແຈ, ພັນໂທໄມຄ໌ ແອນດຣູສ໌ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນຕອນນັ້ນ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນທີ 18 ຕຸລາຜ່ານມາ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຊື້ ແລະຮັກສາຄວາມຍືນຍົງ, ທ່ານນາງ ແອລແລນ ລອດ (Ellen Lord) ເວົ້າວ່າ ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງໄດ້ຂຽນຂໍ້ຍົກເວັ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ອອກມາ ເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ "ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ມີສະພາບການທີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ" ເພື່ອເປັນການທົດລອງຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງກອງທັບສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງ ລອດເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຜະລິດໂດຍຈີນຢູ່ໃນສະໜາມ. ພວກເຮົາກຳລັງໃຊ້ມັນເປັນເປົ້າຍິງ."
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຊື້ອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດ DJI ເພື່ອໃຊ້ໃນ "ການຝຶກຊ້ອມ" ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ອີງຕາມບົດບັນທຶກຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ວີໂອເອໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານນຶ່ງ.
ບັນດາສະມາຊິກຂອງລັດຖະສະພາເປັນຫ່ວງໃນການສືບຕໍ່ໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຜະລິດຢູ່ຈີນ ໂດຍທຳນຽບຫ້າແຈຫລາຍ ຈົນວ່າ ສະມາຊິກຂອງລັດຖະສະພາ ຈາກ ທັງສອງພັກກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ນຳສະເໜີນິຕິກຳໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ທີ່ຈະຫ້າມອົງການລັດຖະບານກາງຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ຊື້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຈາກປະເທດໃດໝົດ ທີ່ປາກົດວ່າ ຈະເປັນການສ່ຽງໄພຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.