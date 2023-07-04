ແກັ່ງອາຊະຍາກອນ ຈີນ ມີອິດທິພົນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຜິດກົດໝາຍໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງເພີ່ມຂຶ້ນ ດ້ວຍການຊື້ຈ້າງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕຳຫຼວດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງນັ້ນ.
ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດໃນລຸ່ມນ້ຳຂອງໃນທັດສະນະວ່າການທີ່ລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ຈີນ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນລາວ, ມຽນມາ ແລະ ກຳປູເຈຍ ນັ້ນໃນດ້ານນຶ່ງຍ່ອມສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ລວມທັງຍັງມີການຈ້າງແຮງງານໃນທ້ອງຖິ່ນເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ແຕ່ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນກໍປາກົດວ່າມີແກັ່ງອາຊະຍາກອນ ຈີນ ໄດ້ເຂົ້າມາສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກທຸລະກິດຜິດກົດໝາຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເຊັ່ນກັນ ທັງການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຄ້າໂສເພນີ, ການພະນັນ ແລະ ການສໍ້ໂກງ-ຫຼອກລວງດ້ວຍລະບົບສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ແລະ ການຟອກເງິນໂດຍຜ່ານກາຊີໂນທີ່ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນັ້ນ ຊຶ່ງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ແກັ່ງອາຊະຍາກອນ ຈີນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງກ່າວກໍຄືການຊື້ຈ້າງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕຳຫຼວດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງນັ້ນ ດັ່ງທີ່ນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ
“ຄວາມເປັນຕາຢ້ານມັນຢູ່ບ່ອນທີ່ວ່າຄົນ ຈີນ ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງສາຍສຳພັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ທີ່ມີຢູ່ສອງສ່ວນດ້ວຍກັນ. ສ່ວນທີ 1 ກໍຄືຕຳຫຼວດ, ສ່ວນທີ 2 ກໍຄືກອງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວຄວາມເປັນຕາຢ້ານນີ້ມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍ ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມທຶນ ຈີນ ສີເທົາເຫຼົ່ານີ້ຕົບມືຂ້າງດຽວ ການທີ່ມັນມີອີກຂ້າງນຶ່ງມາຕົບດ້ວຍມືຂ້າງນັ້ນກໍເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດເອງ. ບ່ອນນີ້ທີ່ມັນຂະຫຍາຍຕົວໄວຫຼາຍ.”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນຳພານັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ເດີນທາງມາປະເທດໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳຂອງນັ້ນ ກໍລ້ວນແຕ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານງານ ແລະ ຄວບຄຸມການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຄົບວົງຈອນໂດຍເຄືອຂ່າຍຂອງແກັ່ງອາຊະຍາກອນ ຈີນ ເຊັ່ນກັນໂດຍມີການຈັດຕັ້ງບໍລິສັດຕົວແທນຂຶ້ນມາ ເພື່ອຜູກຂາດທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ ຈີນ ທີ່ເດີນທາງມາໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳຂອງ ກໍຄືນັບຕັ້ງແຕ່ເດີນທາງມາຈົນເດີນທາງກັບຄືນໄປ ຈີນ ນັ້ນກໍລ້ວນແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແລະ ຕົກເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງແກັ່ງອາຊະຍາກອນ ຈີນ ທັງນັ້ນ. ສ່ວນປະເທດທີ່ຮອງຮອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ກໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພຽງສ່ວນນ້ອຍເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ ຄ່າຈ້າງໄກ້ນຳທ່ຽວ ແລະ ຄ່າຈ້າງຄົນຂັບລົດ. ສ່ວນລູກຈ້າງໃນກາຊີໂນນັ້ນກໍຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາຈ້າງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພາະຖ້າຫາກວ່າມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງເກີດຂຶ້ນກໍຈະຖືກປັບໄໝໃນຖານຜິດສັນຍາຈ້າງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ລູກຈ້າງກາຊີໂນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ
“ມາເຮັດວຽກຢູ່ກາຊີໂນສາມຫຼ່ຽມຄຳນີ້ເນາະ ຕ້ອງເປັນໜີ້ຮອດ 40 ລ້ານ. ອັນນີ້ໃນກໍລະນີທີ່ວ່າຢາກກັບກ່ອນກຳນົດວ່າຊັ້ນສາ. ອັນນີ້ແນ່ນອນເນາະ ທາງບໍລິສັດເຂົາຈະຄິດເງິນຄ່າປັບໄໝເນາະ ກໍຄືຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າຢູ່, ຄ່າກິນ. ແຕ່ວ່າເຈົ້າມາແລ້ວ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ເຈົ້າຢາກກັບກ່ອນກຳນົດເນາະ ເຂົາກໍຕ້ອງຄິດໄລ່ຄ່າຢູ່, ຄ່າກິນ, ອີຫຍັງເຂົາຄືນ. ຄ່າແລ່ນບັດ, ແລ່ນໃບເຂົ້າເດ ເພາະວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາຕາມກຳນົດ ແຕ່ຖ້າໃນກໍລະນີທີ່ມາແລ້ວເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາຕາມສັນຍາ ເຈົ້າບໍ່ມີໜີ້ອີຫຍັງທັງນັ້ນ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ຊູວິດ ກະມົນວິສິດ ນັກທຸລະກິດສະຖານບັນເທີງ ແລະ ອະດີດວຸດທິສະມາຊິກໄທ ຖະແຫຼງວ່າກາຊີໂນ ຄິງ ໂຣມັນ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນນອກຈາກຈະເປັນບ່ອນຮອງຮັບນັກຫຼິ້ນການພະນັນຈາກຈີນແລ້ວ ກໍຍັງເປັນບ່ອນຮອງຮັບຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອສ໌ ທີ່ລັກລອບຂົນສົ່ງມາກັບເຮືອສິນຄ້າໃນແມ່ນ້ຳຂອງດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືວ່າຜູ້ລົງທຶນກໍຄືທ້າວ ຈ້າວ ເຫວີຍ ນັກທຸລະກິດຊາວ ຈີນ ນັ້ນມີສ່ວນພົວພັນໂດຍກົງກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ ລວມທັງພົວພັນກັບແກັ່ງອາຊະຍາກອນ ຈີນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຜິດກົດໝາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳດ້ວຍ ແຕ່ວ່າທ້າວ ຈ້າວ ເຫວີຍ ກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຢືນຢັນວ່າໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນລາວຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍປາສະຈາກທຸລະກິດ ແລະ ສິ່ງຜິດກົດໝາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ທັງນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ເປີດປະເທດເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2022 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍໃນປີ 2023 ນີ້ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ ສີ່ແສນຄົນ ໃນນີ້ຄາດວ່າຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ 368,000 ຄົນ.