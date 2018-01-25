ຄະນະຕຸລາການຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນລັດວິສຄອນຊິນໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ພົບເຫັນ
ວ່າບໍລິສັດທີ່ເຮັດກັງຫັນລົມຂອງຈີນ ໄດ້ທຳການລັກຂະໂມຍ ຄວາມລັບທາງດ້ານການຄ້າ
ທີ່ເກືອບວ່າທຳລາຍບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດຂອງສະຫະລັດບໍລິສັດນຶ່ງ.
ກຸ່ມ ຊິໂນແວລ ວິນ (Sinovel Wind Group) ຂອງຈີນ ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ປະກອບກິດຈະ
ການຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ທ່ານສກັອຕ ເບລເດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການລັກຂະໂມຍ
ຄວາມຄິດ ແລະຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງ ທາງ
ການທຸລະກິດ. ມັນແມ່ນອາຊະຍາກຳ ແລະກໍຈະຖືກນຳມາລົງໂທດ.”
ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງຂອງລັດຖະບານຕໍ່ກຸ່ມຊິໂນແວລແລ້ວ, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບ
ສັນຍາທີ່ຈະຜະລິດແລະໃຫ້ການບໍລິການ ໃນມູນຄ່າ 800 ລ້ານໂດລາ ໃນນາມບໍລິສັດ
ຊູເປີ້ຄອນດັກເຕີ້ອາເມຣິກັນ ຫຼື AMSC ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດວິສຄອນຊິນ.
ສຳນວນຟ້ອງກ່າວວ່າ ບໍລິສັດ ຊິໂນແວລ ໄດ້ວາງແຜນໃນປີ 2011 ກັບຜູ້ຈັດການ
2 ຄົນ ແລະອະດີດພະນັກງານຄົນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດ AMSC ເພື່ອໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ
ໃນປະເທດ ອອສເຕຣຍ ເພື່ອລັກຂະໂມຍເອົາ ເທັກໂນໂລຈີຂອງການເຮັດເຄື່ອງກັງຫັນ
ລົມ ແລະຄວາມລັບທາງການຄ້າ ຈາກບໍລິສັດ AMSC ແລະກໍໄດ້ນຳໄປຕິດຕັ້ງໃສ່
ກັງຫັນລົມ ຂອງບໍລິສັດຊິໂນແວລ.
ບໍລິສັດ ຊິໂນແວລ ບໍ່ເຄີຍຈ່າຍເງິນ 800 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ AMSC ເລີຍ.
ຄະນະໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ກ່າວວ່າ ອາຊະຍາກຳຂອງບໍລິສັດຊິໂນແວລ
ທີ່ໄດ້ກະທຳໄປນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ AMSC
ຊຶ່ງພວກນັກລົງທຶນ ໄດ້ຂາຍຮຸ້ນບໍລິສັດ AMSC ອອກ ຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນລ້ານໂດລາ
ແລະມີພວກພະນັກງານປະມານ 700 ຄົນ ໄດ້ເສຍວຽກການເຮັດ ຊຶ່ງແມ່ນຫຼາຍກວ່າ
ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງພະນັກງານທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ AMSC ໃນທົ່ວໂລກ.
ບໍລິສັດຊິໂນແວລຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີນີ້.
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