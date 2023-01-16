ຜູ້ໂດຍສານພ້ອມກັບຫີບເດີນທາງພາກັນຫລັ່ງໄປຫາສະຖານີລົດໄຟ ແລະສະໜາມ ບິນຕ່າງໆ ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆຂອງຈີນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍມຸ້ງໜ້າໄປຍັງບ້ານ ເກີດຂອງຕົນ ໃນວັນພັກປີໃໝ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ ຫລືກຸດຈີນ ທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ສາທາລະນະສຸກຢ້ານວ່າ ອາດເຮັດໃຫ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໃນເຂດທີ່ບໍ່ມີອຸປະກອນເພື່ອຮັບມືກັບມັນ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (REUTERS).
ຫຼັງຈາກສາມປີແຫ່ງການຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດເພື່ອຕ້ານກັບເຊື້ອໄວຣັສ, ຈີນໄດ້ຍົກເລີກນະໂຍບາຍ "ສູນກໍລະນີໂຄວິດ" ຫລື "zero ໂຄວິດ" ຂອງຕົນຢ່າງກະທັນຫັນ ໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ປ່ອຍໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສແລ່ນຜ່ານປະຊາຊົນທີ່ມີ 1.4 ຕື້ ຄົນຂອງຕົນ ໄດ້ຢ່າງເສລີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາເກືອບຮອດ 60,000 ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 ທັນວາ ຫາ 12 ມັງກອນ ຊຶ່ງເພີ່ມ ຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຕົວເລກທີ່ຜ່ານມາທີ່ຖືກຕຳໜິ ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ ວ່າ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຂະຫນາດ ແລະລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການລະບາດ ຂອງພະຍາດນີ້.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນເປັນໄປໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ລວມເອົາຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ເຮືອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກຢູ່ໃນເຂດ ຊົນນະບົດທີ່ມີລະບົບການແພດທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນຄາດຄະເນວ່າ ໃນປີນີ້ຈະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດນີ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນຈີນ.
ກ່ອນວັນບຸນປີໃໝ່ຈີນທີ່ເອີ້ນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ບຸນລະດູບານໃໝ່ ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 21 ມັງກອນນີ້ ສື່ມວນຊົນຂອງລັດໄດ້ອອກຂ່າວທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເລື່ອງໂຮງໝໍ ແລະຄລີນິກໃນຊົນນະບົດ ທີ່ເພີ້ມການສະໜອງຢາ ແລະອຸປະກອນຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
"ຈຸດສູງສຸດຂອງການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ, ແຕ່ ບຸນລະດູບານໃໝ່ກຳລັງຈະມາຮອດ ແລະຍັງມີຊາວບ້ານທີ່ເຫລືອຢູ່, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຕໍ່ເປັນຂັ້ນສອງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານໝໍຜູ້ນຶ່ງໃນແຂວງຊານຊີ (Shaanxi) ກ່າວໃນບົດຄວາມທີ່ຂຽນໂດຍອົງການຂ່າວ ໃນຂົງເຂດ, Red Star News.
ທ່ານໝໍຜູ້ນັ້ນກ່າວຕື່ມວ່າ "ຖ້າມີຢາຕ້ານໄວຣັສ ແລະຢາອື່ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ."
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຢາແກ້ໄຂ້ ແລະອຸປະກອນສະໜອງອອກຊີເຈນ, ຄະນະກໍາມະການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຂອງຈີນກ່າວວ່າ ຕົນຈະຈັດເຄື່ອງວັດແທກຊີບພະ ຈອນ, ເຄື່ອງສຸບໃສ່ປາຍນິ້ວມື ທີ່ນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດຢ່າງໜັກ ເພື່ອກວດເບິ່ງລະດັບອັອກຊີເຈນຢ່າງວ່ອງໄວ ໄວ້ໃຫ້ຫ້ອງກວດພະຍາດ ຂອງບ້ານທຸກໆແຫ່ງອີກດ້ວຍ.