ກະຊວງການຄ້າ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດການສຳຫຼວດ ກ່ຽວກັບ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງເຊມີຄອນດັກເຕີ ຫຼື ໄມໂຄຣຊິບ ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ຖານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຈາກໄມໂຄຣຊິບ ທີ່ໄດ້ມາຈາກ ຈີນ.
ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ແນເປົ້າເພື່ອລະບຸວິທີທີ່ບັນດາບໍລິສັດຂອງ ສະຫະລັດ ຈັດຫາສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ໄມໂຄຣຊິບ ທີ່ຖືກຜະລິດດ້ວຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີເກົ່າ, ລຸ້ນປັດຈຸບັນ ແລະ ໄມໂຄຣຊິບທີ່ທັນສະໄໝ, ໃນຂະນະທີ່ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ທຳການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອມອບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນເກືອບ 40 ຕື້ໂດລາສຳລັບການຜະລິດໄມໂຄຣຊິບ ເຊມີຄອນດັກເຕີ.
ກະຊວງນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ, ຈະແນເປົ້າເພື່ອ “ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ເກີດຈາກ” ຈີນ ແລະ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການໃຊ້ ແລະ ຈັດຫາໄມໂຄຣຊິບທີ່ຖືກຜະລິດດ້ວຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີເກົ່າຂອງ ຈີນ ໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະລັດ.
ລາຍງານສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍກະຊວງດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນ ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນປະມານ 150 ຕື້ໂດລາໃຫ້ອຸດສາຫະກຳເຊມີຄອນດັກເຕີ ຈີນ ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທຳໃນທົ່ວໂລກສຳລັບ ສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ແຂ່ງຂັນຕ່າງປະເທດອື່ນໆ.”