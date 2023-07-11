ນັກທຸລະກິດຈີນມີຄວາມໄດ້ປຽບນັກທຸລະກິດລາວໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເງິນທຶນ-ເທັກນິກ ແລະບຸກຄະລາກອນ ກໍຄືປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດຈີນ ໄດ້ຄວບຄຸມທຸລະກິດທຸກ ຂະແໜງໃນລາວ ຢ່າງຄົບວົງຈອນ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມະສະເໜີທ່ານມາຈາກບາງກອກ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊາວຈີນ ຊຶ່ງດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນລາວຢືນຢັນວ່າ ບັນດານັກທຸລະກິດຈີນທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນລາວ ຕ່າງກໍລ້ວນແຕ່ມີຄວາມໄດ້ປຽບ ຕໍ່ບັນດານັກທຸລະກິດລາວໃນທຸກໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ດ້ານເງິນທຶນ, ດ້ານເທັກນິກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດນັ້ນ ເປັນປັດ ໄຈສໍາຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດຈີນສາມາດຄວບຄຸມທຸລະກິດການຄ້າ ແລະການບໍລິການ ທຸກຂະແໜງໃນລາວ ທັງຍັງມີທ່າອຽງເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ພື້ນຖານທາງທຸລະ ກິດຂອງລາວນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາໃນທຸກດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃນແຕ່ລະພາກທຸລະກິດນັ້ນ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຄົນຈີນຮູ້ທັງພາສາຈີນ ແລະພາສາລາວ ແລ້ວກະມີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ສາມາດເອົາຈາກຈີນມາໃຊ້ຢູ່ລາວ ແນ່ນອນໄດ້ປຽບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຂາຍສິນຄ້າ ຫລືວ່າຂາຍຄວາມຮູ້. ດຽວນີ້ ພື້ນຖານ ໂຄງຮ່າງຂອງລາວຍັງຖືວ່າອ່ອນແອຫລາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນທາງອຸດສາຫະກໍາເບົາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຫນັກ ສິນຄ້າສ່ວນຫລາຍຍັງອີງໃສ່ການນໍາເຂົ້າເປັນຫຼັກ ແນ່ນອນທຶນຮອນເປັນດ້ານນຶ່ງ ແລ້ວກະປະສົບການກະເປັນດ້ານນຶ່ງ ມັນຂຶ້ນກັບພື້ນຖານປະຊາກອນ. ອັນນີ້ ສໍາຄັນ ທີ່ສຸດ.”
ນອກຈາກນັ້ນ, ການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ-ຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳ ໃນການພັດທະນາຮອບດ້ານລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກັນ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍຖືເປັນປັດໄຈສຳຄັນອີກປັດໄຈນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຈີນເປັນຜູ້ລົງທຶນທີ່ມີມູນຄ່າສູງທີ່ສຸດໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການ ລົງທຶນໃນຕະຫລອດແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວນັ້ນ ກໍຄືເຂດທີ່ການລົງທຶນຂອງຈີນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ລັດຖະບານລາວ ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຈີນສາມາດສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກທີ່ດິນທັງສອງຟາກທາງລົດໄຟ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າເຊົ່າ ແລະພາສີອາກອນຕ່າງໆ ແຕ່ຢ່າງໃດ. ທັງຍັງປາກົດວ່າ ນັກທຸລະກິດຈີນໄດ້ພາກັນຊື້ກິດຈະການຕ່າງໆ ຈາກນັກທຸລະກິດລາວເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ແລະໄດ້ກາຍເປັນໂອກາດຂອງນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ຈະສ້າງ ຜົນປະ ໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລາວໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ ລາວຈະໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພຽງສ່ວນຫນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາ ດ້ານບຸກຄະລາ ກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈີນໃຫ້ການເນັ້ນຢ້ຳວ່າ:
“ລາວນີ້ ຖ້າຢາກລວຍໜີ້ ເຮົາກໍຕ້ອງຫັນມາເນັ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເນາະ. ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຊັບພະຍາກອນລາວນີ້ ຫັ້ນນະ ເປັນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານເອງແທ້ໆ. ບໍ່ຄວນວ່າ ໃຫ້ລັດຖະບານອື່ນລວຍ ຫຼືໃຫ້ປະເທດອື່ນມາລວຍ ປະຊາຊົນ, ປະເທດລາວເອງ ໜີ້ ຈະບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງນຳ. ຂ້ອຍຢາກເຫັນປະເທດລາວ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຢາກເຫັນປະຊາຊົນລາວມີຊີວິດດີຂຶ້ນ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຍັງເຮັດໃຫ້ຫົວຫນ່ວຍ ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ ໃນລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະຂາດທຶນ ເປັນເວລາກ່ວາສາມປີຕິດຕໍ່ກັນ ແລະປາກົດວ່າ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນຫລາຍ ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູທຸລະກິດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິ ໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງມີໂອກາດສູງທີ່ນັກທຸລະກິດຈີນຈະເຂົ້າມາຊື້ກິດຈະການຂອງນັກທຸລະກິດ ລາວເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ເພາະວ່າ ລັດຖະບານລາວ ກໍມີເງິນທຶນຢ່າງຈໍາກັດສຳລັບໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອການຟື້ນຟູກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ (SME) ໃນລາວ ນັ້ນເອງ.
ທັງນີ້ໃນໄລຍະ 1988-2022, ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ໃຫ້ອະນຸມັດການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນຢູ່ໃນລາວຈຳນວນ 933 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 18 ຕື້ໂດລາ ແລະ ຈັດເປັນກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນອັນດັບ 1 ໃນລາວ ເປັນເວລານານກວ່າ 10 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ ທັງເປັນການ ລົງທຶນທີ່ກວມເອົາທຸກດ້ານໃນລາວອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະເມ່ນພາກພະລັງງານ, ການຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ທາດ, ການຜະລິດກະສິກຳ, ການຄ້າແລະການບໍລິການຄົບວົງຈອນນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ບັນດາ ບໍລິສັດຈີນທີ່ລົງທຶນ ແລະດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ສາມາດກຳນົດລາຄາສິນຄ້າ ແລະການບໍ ລິການເປັນສະກຸນເງິນຢວນໄດ້ອີກດ້ວຍ.