ການສືບສວນທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍຕາໜ່າງສື່ສານມວນຊົນໂລກ ກ່າວຫາວ່າ ສອງຄົນທີ່ມີເຊື້ອສາຍຈີນ ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ເຄີຍຖືກຟ້ອງມາ ແລ້ວ ຢູ່ໃນສານຂອງສະຫະລັດ ຍ້ອນໃຫ້ເງິນສິນບົນ ໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ນັກການທູດສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ.
ໂຄງການລາຍງານກ່ຽວກັບອົງການອາຊະຍາກຳແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ OCCRP ແຈ້ງວ່າ ທ້າວແຄຣີ ຢານ (Cary Yan) ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຂອງລາວ ນາງຈີນາ ຊູ (Gina Zhou) ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ ເພື່ອເຂົ້າໄປ ແລະຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການສ້າງຕັ້ງອົງການໆກຸສົນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ກັບສະພາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ ຫຼື ECOSOC ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ທ້າວຢານໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດ ໃນຄະດີນຶ່ງອີກຕ່າງຫາກ ໃຫ້ຕິດຄຸກເປັນເວລາ 3 ປີແລະ 6 ເດືອນ ໂດຍສານລັດຖະບານກາງທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຍອມຮັບຜິດໃນການຈ່າຍເງິນຫຼາຍສິບພັນໂດລາ ຖານໃຫ້ສິນບົນແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະລັດໝູ່ເກາະມາໂຊລ (Marshall) ເພື່ອແລກກັບການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ທຸລະກິດຂອງລາວ. ຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ້າວຢານ ນາງຊູ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກ 2 ປີແລະ 7 ເດືອນຍ້ອນບົດບາດຂອງນາງກ່ຽວກັບແຜນການດັ່ງກ່າວ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕແລະຖືກເນລະເທດໄປຍັງໝູ່ເກາະມາໂຊ.
ອີງຕາມລາຍງານແລ້ວ ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້ຕັດຊາດເປັນຄົນໝູ່ເກາະມາໂຊ ຊຶ່ງຕົ້ນຕໍນັ້ນແມ່ນເປັນຄົນຈີນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ອົງການ OCCRP ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີປະເທດໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສັນຊາດແບບໃດ.
ລາຍງານຂອງອົງການ OCCRP ແຈ້ງວ່າ ກ່ອນບຸກຄົນທັງສອງ ເລີ້ມດຳເນີນງານກ່ຽວກັບແຜນການຂອງໝູ່ເກາະມາໂຊນັ້ນ ພວກເຂົາແມ່ນເຄີຍພົວພັນກັບແຜນການທີ່ຈະຊື້ອິດທິພົນທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດມາແລ້ວ.