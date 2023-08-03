ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍຈີນປະມານຊາວກວ່າຄົນ ໄດ້ພາກັນໄປປະທ້ວງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະລັດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວທະນາຍຄວາມສິດທິມະນຸດ. ເມື່ອເວລາ ບ່າຍສອງໂມງ ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງພາກັນຖືປ້າຍສີຂາວແລະສີຟ້າ ທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມເປັນພາສາຈີນ ແລະພາສາອັງກິດ ພ້ອມດ້ວຍຮູບພາບຂອງທະນາຍຄວາມສິດທິມະ ນຸດ ຊາວຈີນ ຄື ທ່ານລູ ຊີເວ ທີ່ທາງການລາວໄດ້ຈັບກຸມເມື່ອວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ແລະຮູບພາບຂອງປະທານປະເທດຈີນ ສີ ຈິ້ນຜິງ. ພວກເຂົາເຈົ້າປ່ຽນກັນຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສເປັນພາສາຈີນກາງ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ. ນຶ່ງໃນຜູ້ປະທ້ວງໃຫ້ສຳພາດກັບວີໂອເອ ພະແນກພາສາຈີນກາງວ່າ “ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ລັດຖະບານສາມາດປ່ອຍຕົວທະນາຍຄວາມສິດທິມະນຸດຂອງພວກ ເຮົາ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ພວກເຂົາຈະບໍ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານຈີນ. ລັດຖະບານຈີນ ແມ່ນມານຮ້າຍ. ຢ່າຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບມານຮ້າຍ. ຢ່າຕໍ່ຕ້ານບັນດາປະເທດທີ່ມີ ປະຊາທິປະໄຕ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ພວກເຂົາສາມາດປ່ອຍໂຕທະນາຍຄວາມຜູ້ນີ້.”
ທະນາຍຄວາມສິດທິມະນຸດອີກຄົນນຶ່ງ ກໍໄດ້ໃຫ້ສຳພາດເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ບັນດາປະເທດຂອງເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບພັກຄອມມິວນິສຂອງຈີນ ຫຼື (CCP). ພວກເຂົາຮ່ວມມືກັບ CCP ເພື່ອຄວບຄຸມໂຕພວກຜູ້ທີ່ຄັດຄ້ານ. ສຳລັບຄົນຄືກັບພວກເຮົາ ການຫລົບໜີອອກມາຈາກ CCP ແມ່ນຍາກລຳບາກທີ່ສຸດ ແລະແມ່ນກະທັງເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງຜ່ານຄວາມທຸກຍາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອສະແຫວງຫາອິດສະລະພາບ. ແຕ່ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ໜ້າເສຍໃຈ ບໍ່ພຽງແຕ່ ບໍ່ຊ່ອຍເຫຼືອພວກຜູ້ທີ່ຖືກປະຮັດປະຫານແລ້ວ ແຕ່ພວກເຂົາຜັດຊ່ອຍ CCP ເພື່ອຈັບກຸມບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທາງຝ່າຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດລາວກໍບໍ່ໄດ້ປາກົດໂຕອອກມາ ຕອບໂຕ້ ຫລືໂອ້ລົມກັບພວກປະທ້ວງແຕ່ຢ່າງໃດ.