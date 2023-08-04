ນອກຈາກການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວທະນາຍຄວາມສິດທິມະນຸດ ຊາວຈີນ ຄືທ່ານລູ ຊີເວ ທີ່ຖືກຈັບກຸມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດຜ່ານມາແລ້ວ ພວກປະທ້ວງທີ່ເປັນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍຈີນ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ສປປລາວ ປະຈຳສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ຄຳຕອບກ່ຽວກັບສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າອີກຜູ້ນຶ່ງທີ່ຫາຍສາບສູນໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາຂະນະທີ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ດັ່ງທີ່ຊາຍຜູ້ນຶ່ງທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ພັກປະຊາທິປະໄຕຂອງຈີນໃນສະຫະລັດ ເວົ້າຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດລາວທີ່ອອກມາພົບກັບເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ໂດຍຜ່ານນາຍພາສາແປຈາກພາສາຈີນກາງເປັນອັງກິດວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າມາທີ່ນີ້ເພື່ອປະທ້ວງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວທີ່ຈັບກຸມທ່ານລູ ຊີເວ (Lu Siwei) ແລະຫວັງວ່າລາວຈະຖືກປ່ອຍຕົວ. ແລະກ່ອນກໍລະນີນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ກໍມີສະມາຊິກຂອງ ພວກເຮົາອີກຜູ້ນຶ່ງ ຄືທ່ານ ສຽວ ຊິງຊິງ (Qiao Xinxin) ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫາຍສາບສູນ ແລະພວກເຮົາໄດ້ຍິນວ່າ ລາວຖືກຈັບໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ແລະຖືກສົ່ງກັບໄປຈີນ. ແນວໃດກໍຕາມພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວຄາວຂອງລາວ ນັບແຕ່ວັນທີ 4 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາ. ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວຈົ່ງຢ່າໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບພັກຄອມມີວນິສຈີນໃນການຈັບພວກທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໄປລົງໂທດ.”
ຕາມພາບໃນວີດິໂອທີ່ຖ່າຍໂດຍນັກຂ່າວວີໂອເອ ພະແນກພາສາຈີນນັ້ນນາຍຢາພາສາບອກວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງໃນມື້ນັ້ນມີຫລາຍກວ່າ 70 ຄົນຊຶ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງໆ ແລະເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຍື່ນໜັງສືຮ້ອງຮຽນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດລາວເພື່ອໃຫ້ສົ່ງໜັງສືນັ້ນໄປຍັງລັດຖະບານລາວໂດຍດ່ວນ.
ທາງຝ່າຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດລາວສອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ອອກມາໂອ້ລົມກັບພວກປະທ້ວງ ໃນມື້ນັ້ນ ມີຜູ້ນຶ່ງທີ່ບອກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະນຳເອົາຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ປະທ້ວງພ້ອມກັບໜັງສືນັ້ນ ໄປສະເໜີຕໍ່ການນຳຂັ້ນສູງໃນສະຖານທູດລາວປະຈຳສະຫະລັດ.