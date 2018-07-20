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ທູດຈີນ ກ່າວວ່າ ອີຢູ ບໍ່​ຄວນ ​​ເອົາເລື້ອງ ການເມືອງ ​ໄປ​ປົນ ກັບ​ການ​ຄ້າ ໃນກຳປູເຈຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຳປູເຈຍ ທ່ານ ຮຸນ ເຊນ (ຂວາ) ສົນທະນາກັບ ເອກອັກຄະລັດຖະມູດຈີນ ທ່ານ ຊິອົງ ໂບ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2018.

ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ຈີນ ປະຈຳ​ນະຄອນຫຼວງ​ພະນົ​ມ​ເປັນ ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ
ບໍ່​ຄວນເອົາເລື້ອງການ​ເມືອງ​ໄປປະ​ປົນກັບ​ການ​ຄ້າ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບຫຼືອີຢູ
ກຳລັງພິຈາລະນາ ການໃຫ້ສິດພິເສດໃນການສົ່ງສິນຄ້າ ຂອງກຳປູເຈຍ ເຂົ້າໄປຂາຍໃນ
ຕະຫຼາດອີຢູ ເພື່ອເປັນການ​ຕອບ​ໂຕ້ຕໍ່ການທີ່ ປະ​ເທດດັ່ງກ່າວ ພວມຖອຍກັບຄືນໄປສູ່
ລະບອບຜະ​ເດັດ​ການ.

ສະຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບຫາ​ກໍ່​ສະຫລຸບ ການສົ່ງຄະນະຄົ້ນຄວ້າ​ຫາ​ຄວາມ​ຈິງ​ໄປ​ກຳປູ​ເຈຍ​ ເພື່ອ​ພິຈາລະນາວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ ​ແຕ່​ຍົກເວັ້ນການຄ້າອາວຸດຫລື EBA ຄວນ​ຖືກຖອນ ລຸນຫລັງທີ່ມີການເອົາບາດກ້າວ ເຊັ່ນ ການຍຸບພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ເປັນທາງເລືອກ ພຽງພັກ
ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຢູ່ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ເດືອນ​ນີ້.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາໄສ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ລິ​ເລີ້ມ ນຶ່ງ​ແລວທາງ​ນຶ່ງ​ເສັ້ນທາງ
ຂອງ​ຈີນ ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ສຶກສາ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຢູ່​ມະຫາວິທະຍາ ​ໄລກໍາປູ​ເຈຍແລ້ວ ​ເອກອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ຊິ​ອົງ ​ໂບ ​ກໍໄດ້ກ່າວຢ້ຳ​ວ່າ ການ​ຄ້າ​ເສລີ ​ບໍ່ຄວນ​ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ ໃນການຕັ້ງເງື່ອນໄຂລ່ວງໜ້າທາງ​ການ​ເມືອງໃນ​ ການ​ຕອບ​ຄຳຖາ​ມ ກ່ຽວກັບ EBA.

ປ້າຍການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ທີ່ເຫັນຢູ່ໃນການພັດທະນາໂດຍ ກຸ່ມສະຫະພັນພັດທະນາຈີນ ທີ່ເມືອງໂບຕຸມ ຊາກໍຣ ໃນແຂວງໂກ ກົງ ປະເທດກຳປູເຈຍ ມັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2018.
ປ້າຍການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ທີ່ເຫັນຢູ່ໃນການພັດທະນາໂດຍ ກຸ່ມສະຫະພັນພັດທະນາຈີນ ທີ່ເມືອງໂບຕຸມ ຊາກໍຣ ໃນແຂວງໂກ ກົງ ປະເທດກຳປູເຈຍ ມັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2018.

ທ່າ​ນໄດ້​ກ່າວ​ຜ່ານ​ນາຍ​ພາສາ​ວ່າ “​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ​ໃນ​ກໍລະນີ​ຂອງ​
ຄວາມ​ສໍາພັນດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ລະຫວ່າງ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ​ແລະ​ກໍ​າປູ​ເຈຍ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​
ຄິດ​ວ່າ​ ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ດ້ານການ​ຄ້າ​ເຫຼົ່ານີ້​ ຄວນຈະ​ປະຕິບັດ​ອີງ​ຕາ​ມກົດລະບຽບ
ທາງດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະການ​ຄ້າ ​ແຕ່​ບໍ່ຄວນປ່ຽນ​ແປງ​ອີງ​ຕາມ​ເຫດຜົນ​ທາງການ​
ເມືອງ​ໃດໆ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບຈະ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ໃດ ຈີນ​ຈະ​ຢືນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ແຂງ​
ຂັນ​ໃນ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ແລະລົງເລິກ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາກັບ​ກໍາປູ​ເຈຍຢູ່​ໃນ​ທຸກ​
ຂະແໜງ​ການ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ ໃນເລື້ອງການ​ຄ້າ ​ແລະ​ຄວາມສຳພັນ​ທາງ ດ້ານ​
ເສດຖະກິດ.’

ຈີນ​ໄດ້​ຊ່ວຍກຳປູເຈຍ ​ຫຼາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ລົງ​ທືນ ​ການໃຫ້ເງິນ ​ກູ້​ຢືມ​ແບບຜ່ອນຜັນ ​ແລະ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼື​ອລ້າໃນໄລຍະສອງສາມປີ​ມາ​ນີ້​ ​ຊຶ່ງເປັນ ການບ່ອນ
ທຳລາຍເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ອິດທິພົນຂອງປະເທດມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກ ​ຢູ່​ໃນ​ກຳປູເຈຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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