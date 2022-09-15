ປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ແມ່ນກຳລັງຢ້ຽມຢາມປະເທດ ກາຊັກສຖານ ແລະ ອຸສເບັກກິສຖານ, ສອງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດໃນເຂດເອເຊຍກາງ, ໃນການເດີນທາງທີ່ນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນເວົ້າວ່າ ນີ້ແມ່ນໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ການເນັ້ນຢ້ຳຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງ ຈີນ. ມັນແມ່ນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ສີ ນັບຕັ້ງແຕ່ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ປະກາດການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ເປັນໄພສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນປີ 2020.
ການເດີນທາງຮອດ ກາຊັກສຖານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງເດືອນກ່ອນກອງປະຊຸມສະພາພັກຄອມມູນິສ ຈີນ ໃນປັກກິ່ງ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຄັ້ງນຶ່ງທຸກໆ 5 ປີ. ທ່ານ ສີ ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສາມເປັນຜູ້ນຳຂອງປະເທດ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນກອງປະຊຸມຂອງປີນີ້.
ໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ກາຊັກສະຖານ ທ່ານ ຄາສຊິມ ໂຈມາດ ເຄເມລູລີ ໂຕກາເຢັຟ ນັ້ນ, ທ່ານ ສີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານສຳລັບເຂດແດນທີ່ມີອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ກາຊັກສຖານ.
ທ່ານ ສີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍ ກາຊັກສຖານ ວ່າ “ບໍ່ວ່າສະຖານະການສາກົນຈະປ່ຽນແປງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນທີ່ແຂງແກ່ນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ກາຊັກສຖານ ໃນການປົກປ້ອງເອກະລາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການປະຕິຮູບທີ່ເຈົ້າກຳລັງດຳເນີນຢູ່ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ, ແລະ ຄາດຄ້ານຢ່າງແຮງຕໍ່ການແຊກແຊງຂອງກອງກຳລັງໃດໆໃນບັນຫາພາຍໃນຂອງປະເທດຂອງເຈົ້າ.”
ທ່ານ ສີ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເຊັນເອກະສານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຫຼາຍສະບັບກັບປະທານາທິບໍດີ ກາຊັກສຖານ, ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ກາຊັກສຖານ.
ພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດກັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ນັ້ນ, ປະເທດອະດີດສະຫະພາບ ໂຊຫວຽດ ດັ່ງກ່າວມີລາຍງານວ່າໄດ້ຮູ້ສຶກຖືກຂົ່ມຂູ່ໂດຍໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ. ກາຊັກສຖານ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາເຂດແດນຢ່າງເຕັມທີ່ກັບປະເທດ ຣັດເຊຍ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານທາງພາກເໜືອຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອີງຕາມທ່ານ ຊາປາບອຍ ຈູບາເຢັຟ, ນັກເສດຖະສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຢູເຣເຊຍ ໃນປະເທດ ກາຊັກສຖານ ນັ້ນ, ປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາເຂດຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຈີນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກທ່ານ ສີ ສຳລັບອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າ ເວລາທີ່ຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ຢູ່ເມືອງ ຊາມາແກນ, ປະເທດ ອຸສເບກິສຖານ.