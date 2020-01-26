ປະທານປະເທດຈີນ, ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຮຽກປະຊຸມຄະນະກົມການເມືອງສູນກາງພັກໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການສະກັດກັ້ນເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໂດຍໄດ້ປະກາດວ່າປະເທດກຳລັງປະເຊີນກັບ “ສະຖານະການຮ້າຍແຮງ”, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໂທລະພາບຂອງລັດຖະບານ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອໄວຣັສຊະໜິດໃໝ່ທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນຈີນຫລາຍສິບລ້ານຄົນບໍ່ສາມາດສະຫລອງປີໃໝ່ຈີນໄດ້.
ອີງຕາລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກຂອງຄະນະກົມການເມືອງສູນກາງພັກວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ “ກຳລັງເລີ້ມແຜ່ຜາຍຢ່າງວ່ອງໄວຂຶ້ນ” ແລະເວົ້າວ່າ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ແລະແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ ຈະສຸມໃສ່ໂຮງໝໍຈຳນວນນຶ່ງເປັນການສະເພາະ ເພື່ອປິ່ນປົວຄົນປ່ວຍທີ່ມີອາການສາຫັດ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະຍົກຍ້າຍນັກການທູດອາເມຣິກັນ, ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນຄົນອື່ນໆ ອອກຈາກເມືອງວູຫານໃນວັນອາທິດມື້ນີ້, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບແຜນການດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ສະຖານກົງສູນຢູ່ແຫ່ງນັ້ນກຳລັງຕິດຕໍ່ຫາຊາວອາເມຣິກັນປະມານ 1,000 ຄົນ ທີ່ສະຖານກົງສູນແຫ່ງນັ້ນຮູ້ຈັກວ່າອາໄສຢູ່ໃນເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນ 11 ລ້ານຄົນແຫ່ງນັ້ນ. ຄົນອາເມຣິກັນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍອອກມາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍົກຍ້າຍໂດຍໃຊ້ເຮືອບິນທີ່ມີປະມານ 230 ບ່ອນນັ່ງນັ້ນເອງ, ອີງຕາມຄົນຜູ້ນັ້ນເວົ້າ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຣັດເຊຍກໍກຳລັງລົມກັນກັບຈີນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ ຈະຍົກຍ້າຍຄົນຣັດເຊຍອອກຈາກເມືອງວູຫານຂອງຈີນ ແລະແຂວງຫູເບອີກດ້ວຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ RIA ທີ່ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຂອງສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ.