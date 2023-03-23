ຈີນກໍາລັງເບິ່ງຢ່າງລະມັດລະວັງວ່າ ວໍຊິງຕັນແລະໂລກຈະຮັບມືກັບການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນຄືແນວໃດ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂ້າມເສັ້ນໄປ ເພື່ອສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາວຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ມົສກູເທື່ອ, ອີງຕາມ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ໂດຍກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມມົສກູຂອງທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນນັ້ນ, ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວຕໍ່ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຕໍ່ສະພາສູງວ່າ ຖ້າຣັດເຊຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໂຈມຕີປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ມີການລົງໂທດ, ມັນກໍຈະເປັນ "ການເປີດຫີບຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ" ສຳລັບປະເທດທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮຸກຮານ ແລະຈະນຳໄປສູ່ “ໂລກແຫ່ງຄວາມຂັດແຍ້ງ."
“ສິ່ງທີ່ເປັນເດີມພັນຂອງສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແມ່ນລາມກາຍຢູເຄຣນໄປແລ້ວ.… ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນມີຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນເອເຊຍ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເຄັນທີ່ກ່າວວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ເປັນຜູ້ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃຫຍ່ ແກ່ຢູເຄຣນ ໃນການຂັດແຍ້ງນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານອາວຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ມົສກູ.