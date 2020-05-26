ຈີນ ເຕືອນ ສະຫະລັດ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ ສົງຄາມເຢັນຄັ້ງໃໝ່ ພາຍໃນພິບຕາ

ຈີນກ່າວວ່າ “ກຳລັງທາງການເມືອງ” ຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ເອົາຄວາມ ສຳພັນສອງຝ່າຍເປັນໂຕປະກັນ ແລະຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ ໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ “ສົງຄາມເຢັນຄັ້ງໃໝ່.”
ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສຢູ່ນອກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ຫວູ ກ່າວວ່າ “ໄວຣັສທາງການເມືອງກໍາລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນສະຫະລັດ” ໂດຍ “ໃຊ້ທຸກໆໂອກາດເພື່ອໂຈມຕີ ແລະ
ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຈີນ.”
ທ່ານຫວັງ ກ່າວວ່າ ຈີນບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ່ຽນແປງ ຫຼືໄປແທນທີ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະ
ສະຫະລັດຄວນຈະຢຸດເຊົາ “ຄວາມຫວັງທີ່ບໍ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ ຢາກປ່ຽນແປງຈີນ ແລະ
ຢຸດເຊົາປະຊາຊົນ 1 ພັນ 4 ຮ້ອຍລ້ານຄົນ ໃນການ ກ້າວເດີນຄັ້ງປະຫວັດສາດໄປສູ່ຄວາມ
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.”
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະທະກັບປັກກິ່ງຢູ່ໃນຫຼາຍໆບັນຫາຫວ່າງບໍ່
ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ຮວມທັງດ້ານການຄ້າ, ເທັກໂນໂລຈີ ແລະການແຜ່ລະບາດທີ່
ຮ້າຍແຮງຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ພ້ອມກັບປະທານາທິ ບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາເອງກໍກ່າວຫາວ່າ
ເຊື້ອໄວຣັສໄດ້ເລັດລອດອອກມາຈາກຫ້ອງ ທົດລອງໃນເມືອງວູຫານຊຶ່ງເປັນເມືອງສູນກາງ
ທີ່ເຊື້ອໄວຣັສໄດ້ຖືກພົບເຫັນເທື່ອ ທຳອິດໃນທ້າຍປີກາຍນີ້.
ການນຳສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງຮົງກົງ ໂດຍຈີນ ແມ່ນຈຸດລະເບີດ
ຫລ້າສຸດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ຕ້ອງຕິກ່າວວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ສະຖານະພາບ
ເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງຂອງຮົງກົງ.
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