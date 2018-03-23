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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຈີນ ເຕືອນວ່າ ການກະທຳ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາດເຮັດໃຫ້ ຄວາມສຳພັນ ເຂົ້າສູ່ອັນຕະລາຍ

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ໄດ້​ເຊັນ​ເອກ​ກະສາ​ນ ການເກັບພາສີ ແລະຂອບເຂດການລົງທຶນຂອງຈີນ ຢູ່ຫ້ອງຕ້ອນຮັບການທູດ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ວັນທີ 22 ມີນາ 2018.

ຈີນ​ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ໃນ​ທັນທີ ​ຕໍ່ການ​ປະກາດ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ດໍໂນ​ລ ທຣໍາ ກ່ຽວກັບ
ແຜນການ​ເກັບ​ພາສີ ທີ່ມີມູນຄ່າ​ເຖິງ 60 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ຕໍ່​ສິນຄ້າ​ຈີນ ໂດຍ ​ເຕືອນ​ວ່າ
​ການສະ​ເໜີກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການຊຸກຍູ້ໃຫ້​ຄວາມສຳພັນ
ທາງດ້ານ​ການ​ຄ້າ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເຂດ​ອັນຕະລາຍ.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການສະບັບນຶ່ງ ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ ບໍ່ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກປະ
ທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ໄດ້​ເຊັນ​ເອກ​ກະສາ​ນ ທີ່ແຜ້ວທາງໄປສູ່ການ​ເກັບ​ພາສີ ​ຕໍ່ສິນຄ້າຂາ
ເຂົ້າ​ທີ່​ສຳຄັນ​ເກືອບ 1,300 ຊະນິດຂອງ​ຈີນ ຊຶ່ງກະຊວງ​ການ​ຄ້າຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ຮ້ອງຂໍ
ໃຫ້ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ພິຈາລະນາ​ຢ່າງ​ລະມັດ​ລະວັງ​ ໃນບາດກ້າວຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງ​ນະ​ໂຍບາຍ​
ຂອງ​ຕົນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຖອຍຄືນ​ຈາກ​ເຂດອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວ.”

ນອກນັ້ນ ກະຊວງ​ການຄ້າຈີນຍັງ​ໄດ້​ປະກາດ ​ຢູ່​ໃນ​ຖະແຫລ​ງການ​ຕ່າງຫາກ​ໃນ​ວັນ​
ສຸກ​ມື້​ນີ້ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການເອົາ​ມາດຕະການ​ຕອບ​ໂຕ້ຕໍ່​ການ​ເກັບ​
ພາສີ​ເຫລັກ​ກ້າ ​ແລະ​ອາ​ລູມີ​ນຽມ ທີ່​ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ໄດ້​ປະ ກາດ​ໃນ​
ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້. ຢູ່່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ນັ້ນກະຊວງການຄ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ຄວາ​ມຈຳ
​ເປັນຕົນ​ຈະ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍໃສ່ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ 128 ຊະນິດ​ຂອງ ​ສະ ຫະລັດ.

ສິນຄ້າຂາເຂົ້າຂອງສະຫະລັດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ຄະຫຼາດ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ.
ສິນຄ້າຂາເຂົ້າຂອງສະຫະລັດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ຄະຫຼາດ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ.

ມາດ​ຕະການ​ດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວມທັງ​ ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ ໃນການ​ເກັບ​ພາສີ 15 ​ເປີ​ເຊັນ ​
ຕໍ່​ສິນຄ້າຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ໝາກ​ໄມ້ ໝາກ​ຖົ່ວ ​ເຫຼົ້າ​ແວງແລະ​ທໍ່ເຫຼັກ ​ແລະ​ອີກ 25 ​ເປີ​ເຊັນ
​ແມ່ນຕໍ່​ການ​ນຳເຂົ້າ ຊີ້ນ​ໝູ ​ແລະ​ອາ​ລູມີ​ນຽມ.

ຮູບພາບໂທລະພາບ ຢູ່ຕະຫຼາດຮຸ້ນ ທີ່ເຫັນລາຍງານ ອຸດສາຫະກຳ ດາວ ໂຈນ ໂຕເລກຕົກ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນທີ 22, 2018.
ຮູບພາບໂທລະພາບ ຢູ່ຕະຫຼາດຮຸ້ນ ທີ່ເຫັນລາຍງານ ອຸດສາຫະກຳ ດາວ ໂຈນ ໂຕເລກຕົກ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນທີ 22, 2018.

ຈີນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າການ​ເອົາມາດຕະການນີ້ ຊຶ່ງ​ມີມູນຄ່າ​ຢູ່​ປະມານ 3 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​
ສຳລັບ​ການ​ຄ້າ ຈະ​ມີການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າຂໍ້​ຕົກລົງ​ແກ້ໄຂທາງ ດ້ານ
ການ​ຄ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​ບັນລຸ​ກັນໄດ້ ​ລະຫວ່າງ​ຈີນ ​ແລະ​ສະຫະລັດ. ປັກ​ກິ່ງ​ຍັງ​ກ່າວວ່າ
​ຕົນ​ຈະ​ເອົາບາດກ້າວ ​ຢູ່​ອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ເຄື່ອນໄຫວ
ທາງດ້ານການຄ້າ ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ສິດທິ​ຂອງ​ຕົນ.

ຈີນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ຖ້າ​ຫາກ​ຕົນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມ​ການ​ຄ້າ ຕົນກໍ​ຈະ​ສູ້​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫຼີ ເກີ້ ຈຽງ ກ່າວລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນ ປະເທດຈີນ ວັນທີ 20, 2018.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫຼີ ເກີ້ ຈຽງ ກ່າວລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນ ປະເທດຈີນ ວັນທີ 20, 2018.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ມີ​ການ​ເວົ້າ​ທີ່​ແຂງ​ຂັນ ປັກ​ກິ່ງ​ກໍບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງຫຼາຍ​ໃນ​ທາງ​ປະຕິບັດ​ເພື່ອເປັນ
ການຕອບ​ໂຕ້. ​ແຜນການ 3 ພັ​ນລ້ານ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ແນ​ໃສ່​ສິນຄ້າສະຫະລັດ ຍັງ​ນ້ອຍ​
ຫຼາຍ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ແຜນການຈຳກັດຮັດແຄບທາງດ້ການການຄ້າຂອງສະຫະລັດ
ທີ່ມີມູນຄ່າ 60 ພັນ​ລ້ານໂດລາ. ສຳລັບ​ປັດ​ຈຸບັນ​ນີ້ ປັກ​ກິ່ງ​ປາ ກົດ​ວ່າ​ຫລີກ​ລ່ຽງການ
ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນໂດຍກົງ ​ໃນດ້ານການ​ຄ້າ ​ແລະແນ​ໃສ່ຫາງສຽງມະຫາຊົນແທນ. ​

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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