ຈີນ ເຕືອນວ່າ ການກະທຳ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາດເຮັດໃຫ້ ຄວາມສຳພັນ ເຂົ້າສູ່ອັນຕະລາຍ

ຈີນໄດ້ຕອບໂຕ້ໃນທັນທີ ຕໍ່ການປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່ຽວກັບ
ແຜນການເກັບພາສີ ທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 60 ພັນລ້ານໂດລາ ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນ ໂດຍ ເຕືອນວ່າ
ການສະເໜີກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມສຳພັນ
ທາງດ້ານການຄ້າ ກ້າວເຂົ້າສູ່ເຂດອັນຕະລາຍ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກປະ
ທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ເຊັນເອກກະສານ ທີ່ແຜ້ວທາງໄປສູ່ການເກັບພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້າຂາ
ເຂົ້າທີ່ສຳຄັນເກືອບ 1,300 ຊະນິດຂອງຈີນ ຊຶ່ງກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນໄດ້ຮ້ອງຂໍ
ໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃນບາດກ້າວຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງນະໂຍບາຍ
ຂອງຕົນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຖອຍຄືນຈາກເຂດອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວ.”
ນອກນັ້ນ ກະຊວງການຄ້າຈີນຍັງໄດ້ປະກາດ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການຕ່າງຫາກໃນວັນ
ສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເກັບ
ພາສີເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ ທີ່ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ປະ ກາດໃນ
ຕົ້ນເດືອນນີ້. ຢູ່່ໃນຖະແຫລງການນັ້ນກະຊວງການຄ້າກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳ
ເປັນຕົນຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ 128 ຊະນິດຂອງ ສະ ຫະລັດ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວມທັງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເກັບພາສີ 15 ເປີເຊັນ
ຕໍ່ສິນຄ້າຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ໝາກໄມ້ ໝາກຖົ່ວ ເຫຼົ້າແວງແລະທໍ່ເຫຼັກ ແລະອີກ 25 ເປີເຊັນ
ແມ່ນຕໍ່ການນຳເຂົ້າ ຊີ້ນໝູ ແລະອາລູມີນຽມ.
ຈີນໄດ້ກ່າວວ່າການເອົາມາດຕະການນີ້ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າຢູ່ປະມານ 3 ພັນລ້ານໂດລາ
ສຳລັບການຄ້າ ຈະມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖ້າຫາກວ່າຂໍ້ຕົກລົງແກ້ໄຂທາງ ດ້ານ
ການຄ້າບໍ່ສາມາດບັນລຸກັນໄດ້ ລະຫວ່າງຈີນ ແລະສະຫະລັດ. ປັກກິ່ງຍັງກ່າວວ່າ
ຕົນຈະເອົາບາດກ້າວ ຢູ່ອົງການການຄ້າໂລກ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ
ທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງທ່ານທຣໍາ ເພື່ອປ້ອງກັນສິດທິຂອງຕົນ.
ຈີນໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກຕົນຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມການຄ້າ ຕົນກໍຈະສູ້ຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.
ເຖິງແມ່ນມີການເວົ້າທີ່ແຂງຂັນ ປັກກິ່ງກໍບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງຫຼາຍໃນທາງປະຕິບັດເພື່ອເປັນ
ການຕອບໂຕ້. ແຜນການ 3 ພັນລ້ານຂອງຕົນທີ່ແນໃສ່ສິນຄ້າສະຫະລັດ ຍັງນ້ອຍ
ຫຼາຍ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ແຜນການຈຳກັດຮັດແຄບທາງດ້ການການຄ້າຂອງສະຫະລັດ
ທີ່ມີມູນຄ່າ 60 ພັນລ້ານໂດລາ. ສຳລັບປັດຈຸບັນນີ້ ປັກກິ່ງປາ ກົດວ່າຫລີກລ່ຽງການ
ປະເຊີນໜ້າກັນໂດຍກົງ ໃນດ້ານການຄ້າ ແລະແນໃສ່ຫາງສຽງມະຫາຊົນແທນ.
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