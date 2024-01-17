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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຈີນ ເຕືອນ​ຟີ​ລິບ​ປິນ 'ບໍ່​ໃຫ້​ຫຼິ້ນ​ກັບ​ໄຟ' ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ໄຕ້​ຫວັນ

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ມ - ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ທ່ານ​ເຟີ​ດີ​ນານ ມາກອ​ສ ຈູ​ເນຍ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ທີ່​ຄ້າຍ​ອາ​ກີ​ໂນ ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ ທີ່​ເກ​ຊອນ​ຊີ​ຕີ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 21 ທັນ​ວາ 2023. ທ່ານ​ມາ​ກອສສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ ຕໍ່​ທ່ານ​ຫຼາຍ ຈິງ ເຕ້ ທີ່​​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄຕ້​ຫວັນ.
ແຟ້ມ - ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ທ່ານ​ເຟີ​ດີ​ນານ ມາກອ​ສ ຈູ​ເນຍ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ທີ່​ຄ້າຍ​ອາ​ກີ​ໂນ ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ ທີ່​ເກ​ຊອນ​ຊີ​ຕີ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 21 ທັນ​ວາ 2023. ທ່ານ​ມາ​ກອສສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ ຕໍ່​ທ່ານ​ຫຼາຍ ຈິງ ເຕ້ ທີ່​​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄຕ້​ຫວັນ.

ຈີນ ຮຽກ​ໂຕ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູ​ດ​ຟີ​ລິບ​ປິນ​ເຂົ້າ​ພົບ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ ການ​ສົ່ງ​ສານ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເຟີ​ດີ​ນານ ມາ​ກອ​ສ ໄປ​ຍັງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ​ໃໝ່​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ.

ໃນ​ການ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຜ່ານ​ທາງສື່​ສັງ​ຄົມ X ​ຊຶ່ງ​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ວ່າ ທວີດ​ເຕີ້ນັ້ນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ມາ​ກອ​ສ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ທ່ານ​ຫຼາຍ ຈິງ ເຕ້ ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ຂອງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ກ້າວ​ໜ້າ ຫຼື DPP ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ແລ້ວ ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ “ຈະ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ” ກັບ​ທ່ານ​ຫຼາຍ. ພັກ DPP ແມ່ນ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ ​ໃນ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໂຕ​ເອງ ເພື່ອ​ຕ້ານ​ຄືນ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ ເໜືອ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ.

ໃນ​ຮູບ​ຈາກວີ​ດີ​ໂອ ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ນາງ​ໝາວ ໜິງ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ຢູ່​ປັກ​ກິ່ງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 16 ມັງ​ກອນ 2024.
ໃນ​ຮູບ​ຈາກວີ​ດີ​ໂອ ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ນາງ​ໝາວ ໜິງ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ຢູ່​ປັກ​ກິ່ງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 16 ມັງ​ກອນ 2024.

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງນັ້ນ ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ນາງ​ໝາວ ໜິງ ກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ມາ​ກອ​ສແມ່ນ “ລະ​ເມີດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ” ຕໍ່ “ຫຼັການ​ຈີນ​ດຽວ” ແລະ “ການ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກິດ​ຈະ​ການ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ຈີນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ໝາວ ໜິງ ໄດ້​ເຕືອນ​ຟີ​ລິບ​ປິນ “ບໍ່​ໃຫ້​ຫຼິ້ນ​ກັບ​ໄຟ ​ກ່ຽວ​ກັບ ​ບັນ​ຫາ​ໄຕ້​ຫວັນ​” ແລະ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ສົ່ງ “ສັນ​ຍານ​ທີ່​ຜິດ​ພາດ” ໄປ​ຍັງ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ເອກ​ກະ​ລາດ​ແລະ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ຢູ່​ໃນ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ນອກນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມາກອ​ສ ​ອ່ານ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງທ່ອງ​ເຖິງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫານີ້ ແລະທຳ​ການ “ສະ​ຫຼຸບ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.”

ໄຕ້​ຫວັນ​ໄດ້​ປົກ​ຄອງ​ໂຕ​ເອງ​ມາ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ ໃນ​ຈີນ ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ເມື່ອ​ປີ 1949 ເວ​ລາກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຈີນ​ຄະ​ນະ​ຊາດ ​ຈຽງ ໄຄ ເຊັກ ໄດ້​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ໃຫ້​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ ໂດຍ​ພວກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ ໝາວ ເຈີ ຕຸງ ແລະ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຕັ້ງ​ຖານ​ທັບ​ທີ່​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ໄຕ້​ຫວັນ​ໃຫ້​ມາ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ຕົນ ບໍ່​ວ່າ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ການ​ໃດກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ຮວມ​ທັງ​ການ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ເອົາ​ ໂດຍ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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