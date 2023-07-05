ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ "ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ຫຼາຍຮູບແບບ" ໃນເດືອນຈະມາ ຂະນະທີ່ຝົນຕົກໜັກ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະບັງຄັບໃຫ້ຫຼາຍໆພັນຄົນຕ້ອງໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ມີການອອກຄຳເຕືອນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາກຝົນຕົກໜັກ ໃນບໍລິເວນກວ້າງ ຢູ່ທາງພາກກາງ ແລະພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະຍາກອນອາກາດໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈີນຈະປະເຊີນກັບ “ໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນຫຼາຍຮູບແບບ” ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຮວມທັງນ້ຳຖ້ວມ ການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງອາກາດຮ້ອນ ລົມໄຕ້ຝຸ່ນ ແລະອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ” ອົງການພະຍາກອນອາກາດກ່າວ.
ແລະຢູ່ໃນຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຝົນຕົກໜັກນັ້ນ ພວກຄົນງານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ພົບວ່າ ຂົວທາງລົດໄຟໃນເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຈົງຈິງ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ ໄດ້ພັງລົງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນກະທົບຈາກກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼລົງມາຈາກພູ” ໂທລະພາບ CCTV ລາຍງານ.