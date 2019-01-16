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ຈີນ ເຕືອນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເດີນ​ທາງ ​ໄປ ກາ​ນາ​ດາ

ທຸງ​ຊາດ ກາ​ນາ​ດາ ປິວ​ສະ​ບັດ ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປັກ​ກິ່ງ, ຈີນ. 15 ມັງ​ກອນ, 2019.

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ຈີນ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ເຕືອນ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າ “ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຢ່າງຮອບຄອບ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງ”ໄປ ການາດາ
ຫຼັງຈາກຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດຂອງ ຈີນ ໄດ້ຖືກຈັບໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາ
ເໜືອນັ້ນ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ກາ​ນາ​ດາ “ໄດ້​ຈັບ​ຄົນ ຈີນ
ຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ”, ເຊິ່ງແມ່ນການອ້າງອີງເຖິງ ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດຂອງຈີນ ທ່ານນາງ
ເມັງ ວານຊູ.

ທ່າ​ນ​ນາງ ເມັງ, ຫົວ​ໜ້າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຫົວ​ເຫວີຍ, ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໂທ​ລະ​
ຄົມມະນາຄົມໂລກ, ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນທີ 1 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາຈາກການຂໍຮ້ອງຂອງ
ສະຫະລັດ.

ທ່ານ​ນາງ ເມັງ ຖືກ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ລວມ​ຫົວ​ທີ່​ຈະຫຼອກ​ລວງ​ທະ​ນາ​ຄານ​
ຕ່າງໆ ຜ່ານການໂອນເງິນທີ່ໄດ້ລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ປະ
ເທດ ອີຣ່ານ. ທ່ານນາງໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາທີ່ວ່ານັ້ນ.

ທ່ານນາງ ເມັງ ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ກັນ​ຕົວ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ເມືອງ ແວນ​ຄູ​ເວີ ແລະ ອາດ​ຖືກ​ສົ່ງ​ຕົວໄປ
ສະຫະລັດ.

ຄຳ​ເຕືອນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເດີນ​ທາງ​ແມ່ນ​ສັນ​ຍານ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທີ່​
ເພີ່ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ການາດາ ກັບ ຈີນ.

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