ຈີນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ສິບປະເທດນ້ອຍໆ ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກສະໜັບສະໜຸນຂໍ້ຕົກລົງໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ກວມເອົາທຸກໆຢ່າງນັບແຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄປຫາການປະມົງ ໃນອັນທີ່ຜູ້ນຳຄົນນຶ່ງເຕືອນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອໃຫ້ມີ “ການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ” ໂດຍປັກກິ່ງຈະໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງຂ່າວເອພີ.
ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອົງການຂ່າວເອພີໄດ້ຮັບມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈີນຕ້ອງການຢາກຈະຝຶກແອບກຳລັງຕຳຫຼວດໃຫ້ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າເປັນທີມງານ “ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຕາມປະເພນີດັ້ງເດີມ ແລະບໍ່ແມ່ນດັ້ງເດີມ” ແລະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາກົດໝາຍ.
ຈີນຢາກເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາແຜນການປະມົງທາງທະເລ ຊຶ່ງຈະຮວມທັງການຈັບປາທູນາໄດ້ມີຜົນກຳໄລງາມ ເພີ້ມການຮ່ວມມືໃນການບໍລິຫານງານຕາໜ່າງອິນເຕີແນັດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນວັດທະນະທຳຂົງຈື້ ແລະໂຮງຮຽນຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ ຈີນຍັງເວົ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສ້າງຕັ້ງເຂດການຄ້າເສລີກັບບັນດາປະເທດໃນເຂດປາຊີຟິກ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຂອງຈີນມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານຫວັງ ຢີ ແລະຄະນະຜູ້ແທນທີ່ປະກອບດ້ວຍ 20 ຄົນເລີ້ມການຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໃນອາທິດນີ້.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ
ຈີນ ໂດຍກ່າວວ່າປັກກິ່ງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສະເໜີໄປນັ້ນ ເພື່ອສວຍໃຊ້ປະເທດເກາະດອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ທ່ານໄພຣສ໌ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີການລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ອາດພວມມີການເຈລະຈາແບບເລັ່ງລັດ ແບບບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.” ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈີນ “ໄດ້ທຳການສະເໜີຂໍ້ຕົກລົງແບບບໍ່ຈະແຈ້ງ ຄຸມເຄືອ ເກືອບວ່າບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຫຼືການປຶກສາຫາລືຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ພົວພັນກັບການປະມົງ ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ, ການພັດທະນາ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາດ້ານພັດທະນາ ແລະເມື່ອໄວໆມານີ້ ແມ່ນຮວມທັງການປະຕິບັດຕ່າງໆໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.”
ທ່ານໄພຣສ໌ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮວມທັງການສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຈີນໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆ “ອາດຈະມີແຕ່ຫາທາຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງປະເທດຕື່ມຂຶ້ນ ແລະມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍລະບົບການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນຂອງຕົນໄປຍັງຂົງເຂດປາຊີຟິກ.”