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ຈີນ ປະຕິຍານວ່າ ຈະຍຶດໝັ້ນ ຈຸດຢືນ ຂອງຕົນ ຂະນະທີ່ ຮອງນາຍົກ ເດີນທາງຮອດ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອເຈລະຈາ ການຄ້າ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫຼິວ ເຫ, ຂວາ, ນັ່ງຄຽງຂ້າງ ຜູ້ແປພາສາ ແລະບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ ຂະນະທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ ຂອງສະຫະລັດ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງຈີນ ເລີ້ມການເຈລະຈາຄືນໃໝ່, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019, ຢູ່ໃນຫ້ອງສົນທິສັນຍາຂອງອິນເດຍແດງ ຂອງຫ້ອງການຜູ້ບໍລິຫານ Eisenhower.

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ຈີນ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້ “ກະ​ກຽມ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ທັງ​ໝົດ” ຖ້າ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຫາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ
​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ຕົນ ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າຈີນໃນ​ຂະ​ນະທີ່​ຫົວ ​ໜ້າ​ເຈ​ລະ​ຈາ
ຂອງ​ຕົນ ເດີ​ນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັ​ນ​ ເພື່ອ​ເລີ້ມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຮອບໃໝ່ ທີ່​ແນ​ໃສ່ຫາ​ທາງ
​ຍຸດ​ຕິ​ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ.

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫຼິວ ເຫ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທາງ​ດ້ານ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ​ ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ສຸດຂອງ
​ປະ​ທານ ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ຈະ​ເລີ້ມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າທາງ​ດ້ານ​
ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ໄລ​ໄທ​ເຊີ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ
ທ່ານ​ສ​ຕີ​ເວັນ ມ​ະນຸກ​ຈິນ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ນຶ່ງມື້​ກ່ອນ​ທີ່ ການຂຶ້ນ​ພາ​ສີ​ຈາກ 10 ເປີ​ເຊັນ
ເປັນ 25 ​ເປີ​ເຊັນ ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ຈີນ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 200 ຕື້​ໂດ​ລາ ຈະ​ເລີ້ມ​ມີ​ຜົນ
​ບັງ​ຄັບ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກຳ​ນົດ​ເສັ້ນ​ຕາຍ​ໃສ່​ວັນ​ສຸກມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອ
​ຂຶ້ນ​ພາ​ສີ ຫຼັງ​ຈາກ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ຫາ​ຈີນໃນ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດນີ້​ວ່າ ​ບໍ່​ຮັກ​ສາ​ຄຳໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ​
ຂອງ​ຕົນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນ ເພື່ອ​ຍຸ​ຕິ​ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ໃນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ທີ່​ລັດ​ຟ​ລໍຣິ​ດາ​ວ່າ
“ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ສັນ​ຍາ ດັ່ງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ບິນ​ມາ ຮອງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ ​
ມົນ​ຕີ​ຈະ​ບິນ​ມາ​ໃນ​ມື້​ອື່ນນີ້ ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ສັນ​ຍາ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​
ເຮັດ​ແບບນັ້ນ​ໄດ້. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊົດ​ໃຊ້.”

​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ “​ດີ​ໃຈ” ໃນ​ການ​ສືບ
​ຕໍ່​ເກັບ​ພາ​ສີ​ສິນ​ຄ້າ​ຂາ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ຈີນ ແລະ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່​າ​ ຈ​ະເປັນ​ການ​ຜິດ​ພາດສຳ​ລັບ​ປັກ​ກິ່ງ
ທີ່​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ທຳ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ການ​ຄ້າ​ຕາມ​ພາຍ​ຫຼັງ​ກັບ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ເຟັງ ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ຈີນ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ນະ​ຄອ​ນ​ຫຼວງ​
ປັກ​ກິ່ງໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວ່າ ຈີນ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມກົ້ມ​ຫົວ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ກົດ​ດັນ​ໃດໆ ແລະ​ເຕືອນ
​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້ “ຕັດ​ສິນ​ໃຈໄປແລ້ວ ແລະ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜົນ​ປະໂຫຍດ​ຂອງ​ຕົນ​.”
ກະ​ຊວງ​ການ​ຄ້າ​ຈີນໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ ໂດຍ​ປະ​ກາດ​ວ່າ
“ຈະ​ເອົາ​ທຸກ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ຖ້າ​ຫາກ​ມີການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ ໃນ​
ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ.”

ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຫວັງ​ວ່າ ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ນີ້ ຈະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ມີ​ການ
​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ເລື້ອງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ຈີນ ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ອຸດ​ໜຸນ ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໃນ​ເລື້ອງ
​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ດ້ານ​ສະ​ຕິ​ປັນ​ຍາ.

ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ເທື່ອ ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ມີ​
ຄວາມ​ເຫັນ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ແລະ​ກຳນົດ​ເວ​ລາ ​ໃນ
​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ພາ​ສີ.

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