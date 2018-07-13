ການໄດ້ປຽບ ດ້ານການຄ້າ ຂອງຈີນ ກັບ ສຫລ ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນເດືອນມິຖຸນາ

ການໄດ້ປຽບທາງດ້ານການຄ້າຂອງຈີນຕໍ່ສະຫະລັດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ
ຫຼາຍກວ່າ 4 ພັນລ້ານໂດລາ ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ເດືອນກ່ອນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ອົງການພາສີ
ຂອງຈີນ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ການໄດ້ປຽບທາງດ້ານການຄ້າຂອງຈີນກັບສະຫະລັດແມ່ນ 28.97 ຕື້ໂດລາໃນເດືອນ
ມິຖຸນາ ປີ 2018 ທຽບໃສ່ 24.58 ຕື້ໂດລາ ໃນເດືອນພຶດສະພາ.
ສຳລັບໄລຍະ 6 ເດືອນ ທຳອິດຂອງປີນີ້ ການໄດ້ປຽບທາງດູນການຄ້າ ກັບສະຫະລັດ
ຂອງຈີນ ແມ່ນ 133.8 ຕື້ໂດລາ.
ການສົ່ງອອກຂອງຈີນໃນເດືອນມິຖຸນາ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນ 11.3 ເປີເຊັນ ຫລຸດຈາກ 12.6
ເປີເຊັນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງອອກ ຂະຫຍາຍຕົວ 14.1 ເປີເຊັນ
ເປັນ 175.1 ຕື້ໂດລາ ຫລຸດລົງຈາກ 26 ເປີເຊັນ.
ໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດຜ່ານມານີ້ ກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດອໄດ້ເລີ້ມເກັບພາສີ 25 ເປີ
ເຊັນຕໍ່ສິນຄ້າຈີນ ໃນມູນຄ່າ 34 ຕື້ໂດລາ ຍ້ອນມີການຕໍ່ວ່າ ກ່ຽວກັບວ່າ ປັກກິ່ງລັກຂະ
ໂມຍ ຫຼືກົດດັນໃຫ້ບໍລິສັດອາເມຣິກັນ ມອບເທັກໂນໂລຈີໃຫ້ແກ່ຕົນ.
ຈີນໄດ້ຕອບໂຕ້ ດ້ວຍການເກັບພາສີເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຈຳນວນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຕໍ່ສິນຄ້າຂອງ
ສະຫະລັດ.
ນອກນັ້ນ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບການເກັບພາສີຮອບສອງທີ່ອາດມີຂຶ້ນໃນ
ອາທິດນີ້ ໂດຍແນໃສ່ສິນຄ້າຈີນຫຼາຍພັນຊະນະ ໃນມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາ.
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