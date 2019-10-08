ຈີນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ການທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຈັດເອົາ
28 ອົງການແລະບໍລິສັດຂອງຈີນເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີດຳ ຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າ ລະ
ເມີດສິດທິມະນຸດຕໍ່ຊາວວີເກີ້ ແລະຊາວມຸສລິມກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານເກັງ ຊວງ (Geng Shuang) ກ່າວ
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍ
ດີທຣຳ ແມ່ນແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງຈີນ.
ອົງການແລະກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີດຳແມ່ນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ແລະ
ອຸບປະກອນຮາຍເທັກຕ່າງໆຈາກບໍລິສັດສະຫະລັດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ກະຊວງການຄ້າຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ອົງການແລະບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນ
ບັນຊີດຳ ແມ່ນຮວມທັງຫ້ອງການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊີນຈຽງ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການປຸກລະດົມກົດຂີ່ຂອງລັດຖະ
ບານຈີນ ຈັບກຸມຄຸມຂັງໂດຍພະລະການຂະໜາດໃຫຍ່ແລະສອດແນມເບິ່ງຊາວ
ມຸສລິມທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ.
ທ່ານວິລເບີ ຣອສ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານສະຫະລັດແລະກະຊວງການຄ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດແລະຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາ
ການກົດຂີ່ ແບບໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ຕໍ່ພວກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ໃນຈີນ
ການເອົາມາດຕະການນີ້ ຈະຄ້ຳປະກັນວ່າ ເທັກໂນໂລຈີຂອງພວກເຮົາແມ່ນສົ່ງ
ເສີມບັນຍາກາດໃນການມີສິດເສລີພາບຂອງສ່ວນບຸກຄົນແລະວິສາຫະກິດທີ່ເປັນ
ອິດສະຫຼະ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ສຳລັບກົດຂີ່ ປະຊາກອນພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໂຕເອງໄດ້.”
ຈີນໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ປຸກລະດົມເພື່ອກົດຂີ່ຊາວມຸສລິມກຸ່ມນ້ອຍໂດຍເວົ້າວ່າ ຕົນແນເປົ້າໃສ່ໃນອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດທາງສາ
ສະໜາ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ຈີນຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບສູນຄຸມຂັງນັກໂທດທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນສຳລັບຊາວວີເກີ້ ໂດຍເອີ້ນສູນເຫຼົ່ານີ້ວ່າ ຄ້າຍສຳ
ມະນາແລະສູນກາງຝຶກອົບຮົມ ທີ່ບໍ່ມີການປະພຶດປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃດໆເລີຍ.