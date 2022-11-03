ຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປາກິສຖານ ຮັບຮອງຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ຊາວຈີນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການທະວີພາຄີ

ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການສົນທະນາທະວີພາຄີແບບກວມລວມ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາກິສຖານ ທ່ານເຊບາສ ຊາຣິຟ, ແລະໄດ້ “ສະແດງຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ” ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນຊາວຈີນ ທີ່ອາໄສມາເປັນເວລາດົນນານ ໃນປະເທດພັນທະມິດເອເຊຍໃຕ້ແຫ່ງນີ້.
ທ່ານຊາຣີຟ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານເປັນຜູ້ນໍາຕ່າງປະເທດຄົນທໍາອິດ ທີ່ເດີນທາງໄປພົບກັບ ທ່ານສີ ລຸນຫຼັງການເຂົ້າຮັບຕໍາ ແໜ່ງທີ່ເປັນປະຫວັດການຂອງທ່ານສີ ສະໄໝທີສາມເມື່ອເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານສີ ແລະທ່ານຊາຣີຟ ໄດ້ພາກັນກວດກາຄືນ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທະວີພາຄີ, ເຊິ່ງຢືນຢັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກທ່ານກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງຈີນ ແລະປາກິສຖານຫຼື CPEC, ເຊິ່ງຈີນໄດ້ອອກທຶນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນໂຄງການທະວີພາຄີ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດສັນອອກມາເພື່ອຊ່ວຍຟື້ນຟູ ແລະຂະຫຍາຍລະບົບເສດຖະກິດຂອງອິດສະລາມາບັດ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ປະທານປະເທດສີ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນເປັນຢ່າງສູງ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງປະ ຊາຊົນຊາວຈີນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປາກິສຖານ, ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງຂອງທ່ານອອກມາວ່າ ປາກິສຖານຈະສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືແລະມີຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ ແລະບັນດາບຸກຄະລາກອນຊາວຈີນທີ່ປະຕິ ບັດງານ ຢູ່ໃນໂຄງການຮ່ວມມື ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.”