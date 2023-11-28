ປັກກິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງຢູ່ໃນມຽນມາ ຫຼັງຈາກແນວໂຮມນັກລົບຂອງພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາດ່ານຂ້າມຊາຍແດນຫຼາຍໆແຫ່ງຢູ່ຕາມຊາຍແດນມຽນມາທີ່ຕິດກັບຈີນໃນເດືອນແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ເອພີ.
ນອກນັ້ນ ທາງກອງທັບຈີນຍັງແຈ້ງວ່າ ຕົນຈະສືບຕໍ່ທຳການຊ້ອມລົບໂດຍໃຊ້ ລູກປືນແທ້ ຢູ່ພາຍໃນເຂດຊາຍແດນຂອງຕົນ ເພື່ອທົດສອບເບິ່ງ “ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຊາຍແດນແລະປະສິດທິພາບໃນການຍິງທຳລາຍ” ຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ກຽມພ້ອມ ສຳລັບເຫດການສຸກເສີນໃດໆກໍຕາມ.
ລັດຖະບານມຽນມາແມ່ນກາງຕໍ່ຢ່າງໜັກ ໃນການຄ້າກັບຈີນ. ກຳລັງພັນທະມິດຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາ ດ່ານການຄ້າຊາຍແດນສຳຄັນ ທີ່ເມືອງມູເຊ (Muse) ເມື່ອວັນເສົາແລ້ວ.
ເມືອງມູເຊ ແມ່ນທີ່ຕັ້ງຂອງເຂດການຄ້າໄມລ໌ທີ 105 ແລະມີການຄ້າຂາຍໃນປະລິມານ ຫຼາຍທີ່ສຸດກັບຈີນ.
ມັນແມ່ນດ່ານຂ້າມຊາຍແດນແຫ່ງທີ 4 ທີ່ກຳລັງພັນທະມິດເຂົ້າຢຶດເອົາໃນການສູ້ລົບກັນຢ່າງດຸເດືອດ ລະຫວ່າງກອງທັບມຽນມາແລະກຳລັງຕໍ່ຕ້ານໃນຮອບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.