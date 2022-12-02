ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ຈະໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ເພື່ອເຈລະຈາຫາທາງຍຸຕິສົງຄາມຂອງມົສກູຕໍ່ຢູເຄຣນ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ທັນເຫັນໃນຄວາມເຕັມໃຈຂອງປູຕິນ ທີ່ຈະຢຸດເຊົາການຮຸກຮານຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 10 ເດືອນຂອງລາວເທື່ອ.
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະໂອ້ລົມກັບປູຕິນ ແຕ່ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພັນທະມິດໃນອົງການເນໂຕ້ເທົ່ານັ້ນ” ທ່ານໄບເດັນກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ໂອ້ລົມແບບສ່ວນໂຕເປັນເວລາຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງກັບປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຢູເຄຣນແລະບັນຫາອື່ນໆອີກ. “ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບທ່ານປູຕິນໃນເວລານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະດຳເນີນການກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ດ້ວຍຕົວເອງ.”
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ມີທາງດຽວທີ່ສົງຄາມນີ້ຈະຍຸຕິລົງ ປູຕິນຕ້ອງຖອນກຳລັງອອກຈາກຢູເຄຣນ. ມັນເປັນທີ່ໜ້າລັງກຽດທີ່ສຸດທີ່ລາວເຮັດແບບນັ້ນ. ຖ້າລາວຫາກຊອກຫາທາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົງຄາມສິ້ນສຸດ ລາວຍັງບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການໃນສິ່ງນັ້ນເທື່ອ.”
ທ່ານມາກຣົງກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນ ໂດຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານແລະມະນຸດສະທຳເພີ້ມຕື່ມ.
“ມັນເປັນຫຼັກຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງຜູ້ນຳຝຣັ່ງ. “ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ຢູເຄຣນ… ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.”
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ຈະບໍ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢູເຄຣນຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ” ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຍິນຍອມຂອງລັດຖະບານກີຢິບ.
ໃນຕອນເຊົ້າ ກ່ອນການໂອ້ລົມກັນນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນໄດ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງປະທານາທິບໍດີມາກຣົງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ໃນລະຫວ່າງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານໂດຍເວົ້າວ່າ “ຝຣັ່ງແລະສະຫະລັດກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງຂອງວລາດີເມຍ ປູຕິນ.”
“ການເປັນພັນທະມິດ ລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາທັງສອງ ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການປ້ອງກັນປະເທດຂອງພວກເຮົາ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ. “ສະຫະລັດບໍ່ສາມາດຊອກຫາພາຄີທີ່ດີກວ່າຝຣັ່ງໄດ້ອີກແລ້ວ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຝຣັ່ງວ່າ ເປັນ “ພັນທະມິດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ ແລະເປັນພາຄີທີ່ໝັ້ນຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອອິດສະຫຼະພາບ.”