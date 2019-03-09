ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າກັບຈີນ ນອກຈາກວ່າ ມັນຈະເປັນ “ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອອກຈາກທຳນຽບຂາວ ໄປຢ້ຽມຢາມບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກລົມພາຍຸທໍເນໂດ ຢູ່ລັດອາລາບາມາທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ. ສະຫະລັດແລະຈີນ ໄດ້ຜິດຖຽງກັນເລື້ອງການເກັບພາສີ ມາແຕ່ປີກາຍນີ້.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີການພົບປະສຸດຍອດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະຜູ້ນຳຂອງຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ລັດຟລໍດາ ພາຍໃນປີນີ້.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີແລ້ວ ພວກເຮົາຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍໄດ້ ໂດຍມີຫຼືບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງກໍໄດ້.”
ບັນຫາຂັດແຍ້ງທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ເລີ້ມມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງຈີນແລ້ວ.
ການສົ່ງອອກ ແລະນຳເຂົ້າຂອງຈີນ ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເກີນກວ່າທີ່ຄາດຄິດໄວ້ ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ໃນວັນສຸກວານນີ້ໂດຍອົງການພາສີຂອງຈີນ.
ການໄດ້ປຽບທາງດ້ານການຄ້າຂອງຈີນ ກັບສະຫະລັດ ໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນ 14.7 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບ ເດືອນກຸມພາ ຈາກ 27.3 ຕື້ໂດລາ ໃນເດືອນມັງກອນ.
ການສົ່ງອອກຂອງຈີນໃນເດືອນກຸມພາ ໄດ້ຫລຸດລົງ 20.7 ເປີເຊັນ ຈາກໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້ ແລະການນຳເຂົ້າກໍໄດ້ຫລຸດລົງ 5.2 ເປີເຊັນຈາກລະດັບຂອງປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງຖືວ່າ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດກັນໄວ້. ອີງຕາມການຢັ່ງສຽງຂອງອົງການຂ່າວບລູມເບີກແລ້ວ ການທຳນາຍແມ່ນ 5 ເປີເຊັນແລະ 0.6 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ.
ນັກເສດຖະສາດ ຊາງ ຫຼິວ (Chang Liu) ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ Capital Economics ທີ່ນະຄອນລອນດອນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການຫລຸດລົງໃນການສົ່ງອອກຂອງຈີນ ຢ່າງນ້ອຍ ສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງແລ້ວກໍແມ່ນເປັນຍ້ອນການເກັບພາສີ. ໃນປີກາຍ ທ່ານກ່າວວ່າ “ບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າອອກຫຼາຍກວ່ານີ້ໃນເຄິ່ງທຳອິດຂອງປີ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເກັບພາສີຕື່ມ. ດັ່ງນັ້ນການຫລຸດລົງໃນການສົ່ງອອກ ໃນເຄິ່ງທີສອງຂອງປີກາຍນີ້ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນເປັນຜົນກະທົບມາຈາກການເກັບພາສີ.
ຂໍ້ມູນທາງເສດຖະກິດເມື່ອໄວໆມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈີນໄດ້ປະເຊີນໜ້າໃນໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີ 2018 ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການເຕີບໂຕໄດ້ຫລຸດລົງເປັນ 6.4 ເປີເຊັນ.
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