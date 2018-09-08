ຈີນ ໄດ້ປຽບ ທາງດ້ານການຄ້າ ຕໍ່ ສຫລ ມູນຄ່າສູງ ເປັນປະຫວັດການ 31 ຕື້ໂດລາ

ການໄດ້ປຽບທາງດ້ານການຄ້າຂອງຈີນ ຕໍ່ສະຫະລັດ ແມ່ນສູງເປັນປະຫວັດການ ໃນ
ເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ໂດຍມີມູນຄ່າ 31 ຕື້ໂດລາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງ
ມາດຕະການເກັບພາສີຢ່າງໜັກ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຕໍ່ສິນຄ້າຕ່າງໆຂອງຈີນ ກໍຕາມ.
ຂ່າວກ່ຽວກັບການໄດ້ປຽບທາງດ້ານການຄ້າດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງ
ຈາກ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະບັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຈະວາງມາດຕະການ
ເກັບພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຂອງຈີນ ຕື່ມອີກ ໃນມູນຄ່າ 267 ຕື້ໂດລາ ເຊິ່ງຈະກວມ
ເອົາສິນຄ້າເກືອບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ຈີນນຳເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ.
ການເກັບພາສີທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ຈະບວກໃສ່ກັບ ການລົງໂທດທີ່ໄດ້ມີໄປແລ້ວ ຕໍ່
ສິນຄ້າຕ່າງໆຂອງຈີນ ໃນມູນຄ່າ 50 ຕື້ໂດລາ ພ້ອມກັບອີກ 200 ຕື້ໂດລາ ທີ່ທ່ານ ທຣຳ
ກ່າວວ່າ “ອາດຈະມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.”
ທ່ານໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ເດີນທາງໄປ ເມືອງ ຟາຣໂກ ໃນລັດດາໂຄຕາ ເໜືອ ກັບ
ທ່ານ ວ່າ “ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງອັນນັ້ນ ຍັງມີອີກ 267 ຕື້ໂດລາ ກຽມພ້ອມທີ່ນຳໄປໃຊ້ ໃນເວລາ
ສັ້ນໆ ເມື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ອັນນັ້ນ ຈະປ່ຽນສະມະການໃໝ່.”
ການເຄືອນໄຫວເຊັ່ນນັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າເກືອບທັງໝົດທີ່ນຳເຂົ້າ ສະຫະລັດ ຈາກ
ຈີນ ຈະຕ້ອງເສຍພາສີທີ່ອອກໃໝ່.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ນຶ່ງວັນ ຫຼັງຈາກໄລຍະ ການສະແດງຄວາມເຫັນ ຂອງມະຫາຊົນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ ທີ່ຈະເພີ້ມພາສີ
ຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຈີນ ໃນມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາ ນັ້ນ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ແລຣີ ຄູດໂລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ ວ່າ ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຈະປະເມີນຄວາມເຫັນຕ່າງໆຂອງມະຫາຊົນ
ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີເກັບພາສີໃໝ່ນີ້.
ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນເກືອບ
6,000 ຄວາມເຫັນ ໃນລະຫວ່າງ 7 ວັນ ຂອງການເປີດຮັບຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີ
ດັ່ງກ່າວ ໂດຍມະຫາຊົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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