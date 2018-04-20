ການທີ່ຈີນເປີດໃຫ້ມີການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນແຂວງ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ສຸດຂອງປະເທດໃຫ້ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປທ່ຽວໂດຍບໍ່ຕ້ອງການວີຊາ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ເປັນຈຸດເດັ່ນແກ່ທະເລທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ ໂດຍ
ເຮັດໃຫ້ບັນດານັກເດີນທາງຫລາຍຄົນທີ່ຢາກຊອກຮູ້ຊອກເຫັນເດີນທາງເຂົ້າໄປໄດ້.
ອີງຕາມສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານຈີນ ແຂວງໄຮນານຈະຍົກເວັ້ນວີຊາໃຫ້ແກ່ປະ
ຊາຊົນຂອງ 59 ປະເທດເຂົ້າໄປທີ່ນັ້ນໄດ້ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນພຶດ ສະພາເປັນຕົ້ນ
ໄປ. ທ່ານຊາວ ຊິຈູນ ຮອງຫົວໜ້າໂຮງຮຽນການເງິນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຣັນມິນ
ຂອງຈີນກ່າວວ່າ ໃນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນແຂວງນັ້ນໄດ້ໂດຍ
ບໍ່ຕ້ອງມີວີຊາເປັນເວລາ 30 ວັນນັ້ນ ອາດເຮັດ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນນຶ່ງສາມາດທີ່ຢ່ວງບາດຕີນຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນບັນດາໝູ່ເກາະທີ່ເປັນຮູບວົງແຫວນ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍໂຂດຫີນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງແຂວງໄຮນານ ໃນ
ນາມເປັນພາກສ່ວນຂອງແຂວງທ່າເຮືອການຄ້າເສລີທີ່ມີຄວາມຫວັງສູງ ທີ່ຈີນອ້າງ
ເອົານັ້ນ.
ບ່ອນສຳຄັນຈຳນວນນຶ່ງເປັນໝູ່ເກາະ Paracel ຊຶ່ງເປັນສາຍໝູ່່ເກາະ ທີ່ຈີນຄວບ
ຄຸມ ແຕ່ວ່າໄຕ້ຫວັນ ແລະຫວຽດນາມກໍຍັງເວົ້າວ່າເປັນຂອງຕົນຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານຊາວ ກ່າວວ່າ “ອັນນີ້ແມ່ນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງສຳລັບອານາຄົດ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບ
ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຈາກພາຍນອກພາຍນອກເທົ່ານັ້ນດອກ ແຕ່ຍັງສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນປະເທດອີກດ້ວຍ ທີ່ຈະພະຍາຍາມຢ່າງໜັກເພື່ອໄປໃນທິດທາງດັ່ງກ່າວນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ