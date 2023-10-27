ນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງຈີນກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຫາລືແບບ 'ກວມລວມ'

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນ ຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອການປະຊຸມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸ ໂສຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ກ່ອນໜ້າຂອງການພົບປະກັນລະຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໃນເດືອນໜ້າ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຈະເປັນ ເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫວັງ ຢູ່ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສຳລັບອາຫານ ຄ່ຳຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ດຽວກັນນັ້ນ. ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານເຈກ ຊູລີວານ ຈະຈັດການເຈລະຈາກັບທ່ານຫວັງ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກແບຼ (Blair House) ໃກ້ກັບ ທຳນຽບຂາວໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ບໍ່ດົນກ່ອນກອງປະຊຸມສອງຊົ່ວໂມງຂອງທ່ານກັບທ່ານບລິງເກັນ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານຫວັງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ ຕ້ອງມີການສົນທະນາກັນ” ທີ່ເປັນແບບ “ລົງເລິກ ແລະຮອບດ້ານ” ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດຫລຸດຜ່ອນການເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ “ກັບຄືນສູ່ແນວ ທາງການພັດທະນາທີ່ແຂງແຮງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ.”
ທ່ານຫວັງ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະສະຫະລັດ ມັນຈະມີສຽງດັງເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ, ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຜິດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ ຖືກພິຈາລະນາໂດຍຜູ້ໃດທີ່ແຂນທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ສຸດ ຫຼື ມີສຽງດັງກວ່າ.”