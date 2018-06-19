ຈີນກ່າວວ່າ ຕົນຈະເອົາມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຖ້າຫາກສະ
ຫະລັດ ປະຕິບັດຕາມການເກັບພາສີເພີ້ມຕື່ມ ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້າຂໍຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າທາງການຄ້າສະຫະລັດ ລະບຸລາຍຊື່ຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະເກັບພາ
ສີຕື່ມອີກ 10 ເປີເຊັນ ທີ່ມີມູນຄາເຖິງ 200 ພັນລ້ານໂດລາ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕັດສິນ
ໃຈຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ໄດ້ເກັບພາສີສິນຄ້າສະຫະລັດ 50 ພັນລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງ ມີມູນຄ່າເທົ່າໆ
ກັນກັບການເກັບພາສີຊຸດທຳອິດ ໂດຍປະທານາທິບໍດີທຣໍາ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຄ້າຈີນໄດ້ຕິ
ຕຽນ ການເຄື່ອນໄຫວເທື່ອຫລ້າສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກວ່າ ແມ່ນເໜືອໄປກວ່າ “ຄວາມກົດດັນຢ່າງຮຸນແຮງແລະການນາບຂູ່” ທີ່“ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ການເຫັນພ້ອມ ທີ່ໄດ້ບັນລຸໂດຍທັງສອງຝ່າຍ” ລະຫວ່າງການເຈລະຈາຫຼາຍຄັ້ງ.
ການໂຕ້ຖຽງກັນເທື່ອຫລ້າສຸດລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີທຣໍາແລະປັກກິ່ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດັດ
ຊະນີຮຸ້ນຂອງເອເຊຍຕົກລາຄາຢ່າງໃຫຍ່ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້. ດັດຊະນີຮຸ້ນຊຽງໄຮ້ຕົກລາ
ຄາ 3.7 ເປີເຊັນໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຮັງເຊັງຂອງຮົງກົງຕົກລາຄາ 2.7 ເປັເຊັນ. ດັດຊະ
ນີຮຸ້ນຢູ່ນະຄອນໂຕກຽວ ໂຊລ ມະນີລາແລະໄທເປ ຕ່າງກໍ ຕົກລາຄານຶ່ງເປີເຊັນ.
ການຊື້ຂາຍຮຸ້ນໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ມີລາຄາຕົກຕ່ຳລົງ ໃນທົ່ວຢູໂຣບ.
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