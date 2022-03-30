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ຈີ​ນຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ໂດຍ ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ

ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕ​າ​ລີ​ບານ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ລີ​ບານ ທ່ານ​ອາ​ເມຍ ຄານ ມຸດ​ຕັກກ​ີ (ຊ້າຍ) ຖ່າຍ​ຮູບ​ຮ່ວມ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ຫວັງຢີ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ 2022.

ເລີ້ມ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້ນີ້ ຈີນ​ ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ ​ຈັດ​ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງ​ຈະມີ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດແລະ​ຣັດ​ເຊຍເຂົ້າ​ຮ່ວມ ໃນ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືເພື່ອ​ສ້າງ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານແລະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕາ​ລີ​ບານທີ່​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ​ຊາບ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ແບບ​ປານ​ກາງ ແລະ​ຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ​ລັດ​ທິ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ “ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ.”

ການ​ພົບ​ປະທີ່​ເມືອງ​ຕຸນ​ສີ (Tunxi) ໃນ​ແຂວງ​ອັນ​ຫຸຍ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຈີນ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈາກ​ເພື່ອນບ້ານ​ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຊຶ່ງ​ປະ​ກອບກ​ມີ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ອີ​ຣ່ານ ຕາ​ຈິກ​ກິ​ສ​ຖານ ເຕີກ​ເມ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ອຸ​ສ​ເບັກ​ກິ​ສ​ຖານ ນັ້ນ ຈະ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ໂດຍ​ທ່ານ​ຫວັງ​ຢີ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ.

ໂຄ​ສົກ​ ກະ​ຊວງຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ຫວັງ ເຫວັນ​ບິນ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນວັນ​ອັ​ງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ​ອາ​ເມຍ ຄານ ມຸດ​ຕັກ​ກີ ແລະ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ລາວ​ຣັອ​ຟ ກໍ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ມື້​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ. ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ແລະ​ກາ​ຕ້າ ກໍ​ຈະ​ໄປ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ແຂກ​ຮັບ​ເຊີນ.

ໂຄ​ສົກ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຢູ ຊ່ຽວ​ຢົງ ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ຈີນ​ ຮັບ​ຜິ​ດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຝ່າຍ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ກ່ຽວ​ກັບການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຮອບ​ໃໝ່ ພາຍ​ໃຕ້​ອັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ວ່າ ​ເປັນ ຂັ້ນ​ຕອນການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຫາ​ລືຂອງ “ສາມ​ຝ່າຍບວກ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໄວ້​ຂອງ​ທຸກ​ໆຝ່າຍ ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ກົນ​ໄກ​ໃນ ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ ສະ​ຫະ​ລັດ ຣັດ​ເຊຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ​ສາມ.”

ປັກ​ກິ່ງ​ຫວັງ​ວ່າ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ແລະ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນາໆ​ຊາດ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ​ສ້າງ​ສາ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ຄືນ​ໃໝ່ ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ໂຄ​ສົກ​ຫວັງ.

ສ່ວນ​ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານທ່ານ​ທອມ ເວັ​ສ​ທ໌ ຈ​ະ​ໄປ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາມ​ຝ່າຍບວກ ທີ່​ເມືອງ​ຕຸນ​ສີ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າ​ວ​ວ່າ "ມັນ​ເປັນ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ ຈີນ​ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.”

ການ​ປະ​ຊຸມ​ສາມ​ຝ່າຍບວກ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ນັ່ງ​ຮ່ວມ​ໂຕະ​ດຽວ​ກັນ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ນັບ​ແຕ່​ມົ​ສ​ກູ​ໄດ້​ບຸກ​ລຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອ​ນຶ່ງ​ເດືອນ​ກ່ອນ ທີ່​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ກັບ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແລະ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ໂດຍ​ລວມ.​

ອ່ານ​ຂ່າ​ວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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