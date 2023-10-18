ຈີນ ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງຕົນຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ຊອກຫາທາງກັບຄືນບ້ານດ້ວຍຕົນເອງ

ຈີນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງຕົນຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກກັບ ຄືນບ້ານໃຫ້ພາກັນຊື້ປີ້ເຮືອບິນໂດຍສານດ້ວຍຕົນເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາ ລັດຖະບານອື່ນໆໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຜ່ານເຮືອບິນຮັບເໝົາ, ທາງທະຫານ ຫລືສາຍການບິນເອກກະຊົນທີ່ມີຢູ່.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານເມົາ ນິງ ໄດ້ກ່າວຢູ່ລາຍງານຂ່າວຢ່າງເປັນປະຈຳໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ສາຍການບິນລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ອິສຣາແອລ ຍັງຢູ່ໃນການປະຕິບັດງານ. ພວກເຮົາແນະນຳຊາວຈີນທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງ ຖິ່ນໃຫ້ບິນກັບຄືນມາປະເທດຈີນ ໂດຍສາຍການບິນໂດຍສານໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວ ໄດ້.”
ຊາວຈີນທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ຫລັງຈາກການໂຈມຕີວັນທີ 7 ຕຸລາ ໂດຍ ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ອາໄສສື່ສັງຄົມເພື່ອການຊ່ວຍເຫລືອເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຈາກ ອາເຈັນຕີນາ ໄປຫາໄຕ້ຫວັນ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າໜີອອກໄປ.
ວໍຊິງຕັນຍັງໄດ້ຈັດກຳປັ່ນສຳລານເພື່ອຂົນສົ່ງຄົນໄປປະເທດ ໄຊປຣັສ ບ່ອນທີ່ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຈັດການເດີນທາງຕໍ່ໄປໄດ້.
ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຊ່ວຍອົບພະຍົບປະຊາຊົນໄຕ້ຫວັນ 156 ຄົນອອກຈາກອິສຣາແອລ ຢ່າງປອດໄພໃນຂະນະທີ່ 147 ຄົນໄດ້ເລືອກຢູ່ທີ່ນັ້ນຕໍ່ໄປ.