ຄາດວ່າ ທ່ານສີ ຈະມີອຳນາດ ຕື່ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງພັກ

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ພັກຄອມມຸຍນິສຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມການເມືອງລະດັບສູງ ໃນສັບປະດານີ້
ຊຶ່ງຈະສັບປ່ຽນການນຳພາໃນການປົກຄອງ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ການເອົາມາດ
ຕະການຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໄດ້ມີໄປທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມທັງມີການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ມີການຄວບຄຸມທາງອິນເຕີແນັຕ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄດ້ປະສົບກັບຜົນສຳເລັດ.
ວັນນະສອນ ມີລາຍລະອຽດຂອງເລື່ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວຂອງ VOA Bill Ide ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສຳລັບບັນດາຜູ້ນຳພັກຄອມມຸຍນິສຈີນແລ້ວ ກອງປະຊຸມຄອງແຄຣັດ ຄັ້ງທີ 19 ນີ້
ຈະເປັນການປະຕິບັດແບບຊຸມນຸມຢູ່ຮ່ວມ ອ້ອມຂ້າງຜູ້ນຳປະເທດ ປະທານ Xi
Jinping. ສຳຫຼັບສາທາລະນະຊົນແລ້ວ ແມ່ນວ່າ ກອງປະຊຸມນີ້ ແມ່ນເປັນການ
ກວດຂັນເວນຍາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະການມີແຖວຍາວຢຽດ
ຕາມສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນໃນເມືອງຫຼວງ ແລະ ການຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຕໍ່ການ
ສະແດງອອກຕ່າງໆ. ວີດີໂອ ຄືກັນກັບແບບນີ້ ແລະແມ່ນແຕ່ຄຳເຕືອນເລັກໆນ້ອຍໆ ທີ່ນຳລົງທາງສື່ສັງຄົມກ່ຽວກັບການເຂົ້າແຖວລໍຖ້າເປັນເວລາດົນນານນັ້ນ ກໍຈະຖືກ
ລົບລ້າງອອກຢ່າງໄວວາ.
ປະເທດຈີນ ໃນລະບອບການປົກຄອງພາຍໃຕ້ທ່ານ Xi ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ
ກໍຈະຖືເປັນເລື່ອງໃຫຽ່.
ໃນກອງປະຊຸມສະພາຄາວທີແລ້ວ ໃນປີ 2012, ທ່ານ Xi ໄດ້ນັ່ງຢ່າງສະງົບງຽບ ຢູ່ຄຽງຂ້າງປະທານປະເທດຄົນກ່ອນ ທ່ານ Hu Jintao ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ນຳອາວຸໂສ ທ່ານ
Jiang Zemin. ມາບັດນີ້ ຫຼັງຈາກ ການກວດລ້າງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂູ່ແຂງທາງການເມືອງຂອງທ່ານຕົກເຮ່ຍໄປແລ້ວ ທ່ານກໍຖືກແນມເຫັນວ່າ
ເປັນ “ຈຸດໃຈກາງ” ຂອງພັກ.
ໃນບັ້ນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາ ຄະນະກຳມະການກົມການເມືອງໃໝ່ ຈະຖືກ
ນຳອອກມາເປີດເຜີຍ ຄືກັນກັບຕອນທີ່ທ່ານ Xi ໄດ້ຂຶ້ນກຳອຳນາດເມື່ອ 5 ປີ ກ່ອນ ແລະລັດຖະບານທົ່ວໂລກກໍແມ່ນກຳລັງລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດຈະຢູ່ ແລະຜູ້ໃດຈະໄປ
ແລະວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະສົ່ງເສີມການກຳອຳນາດຂອງທ່ານ Xi ຜູ້ນຳທີ່ມອງເຫັນແລ້ວວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ມີອຳນາດສູງສຸດຂອງຈີນໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີປ້າຍຄຳຂວັນເຕັມໄປທົ່ວເມືອງ ທີ່ຂຽນວ່າ ຍິນດີຕ້ອນຮັບລັດຖະ
ສະພາ ແລະສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານທີ່ປະກາດຢ່າງສະນັ່ນຫວັ່ນໄຫວ ໃນຮອບ
ຫຼາຍສັບປະດາ
ຜ່ານມານີ້ ກໍຕາມ ໃນຖະໜົນຫົນທາງນັ້ນ ກໍປາກົດວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ສົນໃຈພໍທໍ່ໃດ ໃນການ
ລ້ໍລຽນທາງການເມືອງ ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງທ່ານ Xi ຫຼື ແມ່ນແຕ່
ກອງປະຊຸມກໍຕາມ.
ແມ່ຍິງຊາວຈີນຄົນນຶ່ງ ທີ່ກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ຮູ້ຫຍັງຫຼາຍ
ກ່ຽວກັບການເມືອງ. ຂ້ອຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ສົນໃຈເລີຍກັບເລື່ອງນີ້, ນອກຈາກວ່າ ມັນພົວພັນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ ຫຼືບໍ່ ກໍວຽກງານຂອງຂ້ອຍ. ມີສິ່ງດຽວທີ່ລົບກວນຂ້ອຍນັ້ນແມ່ນວ່າ
ດຽວນີ້ ການຈັດສົ່ງແບບຮີບດ່ວນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ໂຈະກິດຈະການໃຫ້ບໍລິການ. ສະນັ້ນ
ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ອອກມາຊອກຊື້ຂອງດ້ວຍຕົວເອງ.”
ຜູ້ຊາຍຊາວຈີນອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ “ຜູ້ນຳລະດັບສູງ ນັ້ນ
ແມ່ນຫ່າງເຫີນຈາກຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຂ້ອຍກໍຫວັງວ່າ ປະເທດຂອງພວກເຮົາ
ຈະເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ເງິນເດືອນຂອງຂ້ອຍແມ່ນສູງຂຶ້ນ ແລະຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍ
ແມ່ນດີຂຶ້ນ.”
ຜູ້ຊາຍຊາວຈີນອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ “ພວກຜູ້ຄົນສົນໃຈໜ້ອຍກວ່າ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານ Xi ໄດ້ຮວບຮວມເອົາອຳນາດໃສ່ຕົວທ່ານເອງ, ແຕ່ວ່າ ສົນໃຈຫຼາຍ
ກວ່າ ທກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນເປັນບູລິມະສິດ. ຂ້ອຍຈະບໍ່ເວົ້າຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບທ່ານ
ຖ້າຫາກວ່າຈີນ ໄດ້ກ້າວເດີນໄປໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.”
ບາງພວກກ່າວວ່າ ຈີນແມ່ນກ້າວເດີນໄປຖືກທາງແລ້ວ, ໄດ້ເຫັນວ່າ ມີການປັບປຸງ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ທາງດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະການຈັດການເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ໃນລະດັບລັດຖະບານ. ແຕ່ວ່າການຖົມຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງພັກ ກັບສາທາລະນະ
ຊົນນັ້ນຍັງຖືວ່າ ເປັນການທ້າທາຍ ທີ່ສຳຄັນກວ່າພວກທຸງ ການວາງສະແດງດອກໄມ້
ແລະປ້າຍສັນລະເສີນທັງຫຼາຍ. ທ່ານ Xi ແມ່ນຍັງຈະມີເສັ້ນທາງຍາວໄກ ທີ່ກ້າວເດີນ
ຕໍ່ໄປ ທີ່ຈະເອົາຊະນະຈິດໃຈແລະຄວາມຄິດອ່ານຂອງປະຊາຊົນ ພວກນັກວິເຄາະ
ກ່າວວ່າ ການທີ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ອຳນາດທີ່ມີເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ
ຈະເປັນກຸນແຈດອກສຳຄັນ ທີ່ຈະຕັດສິນຊີ້ຂາດວ່າທ່ານຈະເຮັດ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກເຮັດ.
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