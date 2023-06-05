ຈີນເພີ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງຂັດໃນການເຂົ້າໄປຫາຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝີນ ຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນປັກກິ່ງ ໃນວັນຄົບຮອບການປະທ້ວງສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ໃນປີ 1989 ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ. ຢູ່ໃນຮົງກົງ ຊຶ່ງເປັນດິນແດນທີ່ຈີນໄດ້ຄວບຄຸມແຫ່ງສຸດທ້າຍ ທີ່ຍັງມີການລະນຶກເຖິງ ນັ້ນ ຕຳຫລວດໄດ້ກັກຂັງ 32 ຄົນ ໃນວັນເສົາແລະວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້. ເຂົາ ເຈົ້າຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກນຳພາໂຕອອກໄປຢູ່ອ້ອມແອ້ມສວນສາທາລະນະວິກຕໍເຣຍ.
ສວນສາທາລະນະທີ່ກວ້າງຂວາງດັ່ງກ່າວເຄີຍໃຊ້ເປັນບ່່ອນເຕົ້າໂຮມ ໄຕ້ທຽນໄຂປະຈຳປີ ເພື່ອໄວ້ອາໄລແກ່ຫລາຍຮ້ອຍ ຫລືຫລາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ເວລາລົດຫຸ້ມເກາະ ແລະກຳລັງທະຫານໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເຂດກາງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ເມື່ອຕອນແລງຂອງວັນທີ 3 ເດືອນມິຖຸນາ ແລະກ້າວເຂົ້າສູ່ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ປີ 1989. ການສົນທະນາຂອງເຫດການໄດ້ຖືກກົດຂີ່ມາເປັນເວລານານຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ແລະຢູ່ໃນຮົງກົງກໍໄດ້ມີການຫ້າມເພີ້ມຂຶ້ນ ນັບແຕ່ກົດໝາຍຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020.