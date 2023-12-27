ຈີນ ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະລົງໂທດທາງການຄ້າ ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ຕື່ມອີກ ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກຕັ້ງ ໃກ້ຈະມາເຖິງ

ລັດຖະບານຈີນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດດ້ານການຄ້າ ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນຕື່ມອີກ ຖ້າຫາກພັກທີ່ເປັນລັດຖະບານຍັງ “ຫົວແຂງ” ຍຶດໝັ້ນໃນການສະໜັບສະໜູນ ເອກະລາດ, ພາໃຫ້ເກີດສົງຄາມຄໍາເວົ້າ ທີ່ທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກຕັ້ງຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃກ້ເຂົ້າມາໃນເດືອນຫນ້າ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະລັດຖະສະພາຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ, ກຳລັງມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຈີນ ເຊິ່ງຖືວ່າເກາະດັ່ງກ່າວ ເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ໄດ້ພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ໄຕ້ຫວັນ ຍອມຮັບການອ້າງເອົາອຳນາດອະ ທິປະໄຕຂອງຈີນ.
ໄຕ້ຫວັນ ໃນເດືອນນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າບີບບັງຄັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງ ຫຼັງຈາກປັກກິ່ງໄດ້ປະກາດສິ້ນສຸດການຫຼຸດພາສີຕໍ່ການນຳເຂົ້າສານເຄມີບາງຊະນິດ ຈາກເກາະແຫ່ງນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ໄທເປ ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນປີ 2010.
ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ຈີນກ່າວວ່າ ໄຕ້ຫວັນໄດ້ວາງມາດຕະການກີດກັ້ນທາງການຄ້າ ເຊິ່ງຂັດກັບກົດລະບຽບ ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ຫຼື WTO ແລະຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ປີ 2010.