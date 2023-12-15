ປັກກິ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ໄກ່ເກ່ຍການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວໃນການສູ້ລົບ ລະຫວ່າງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາແລະກຳລັງປະກອບອາວຸດຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໃກ້ກັບຊາຍແດນຈີນ.
ການເຈລະຈາຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ລະຫວ່າງກອງທັບມຽນມາ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຈີນນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍສະບັບ, “ລວມທັງການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ ແລະຍັງຄົງຮັກສາຈັງຫວະຂອງການເຈລະຈາ, ອີງຕາມການກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ຂອງໂຄສົກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານນາງໝາວ ໜິງ.
ການປະທະກັນໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວລັດສານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງມຽນມາ ລຸນຫຼັງກອງທັບງໍອາຣາຄານ ຫຼື AA, ກອງທັບພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດຂອງມຽນມາ ຫຼື MNDAA ແລະກອງທັບປົດປ່ອຍຊາດ ຕາ ອາງ (Ta'ang) ຫຼື TNLA ໄດ້ທຳການບຸກໂຈມຕີ ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ.
ບັນດາກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍຶດເອົາທີ່ຕັ້ງທາງທະຫານ ແລະສູນກາງເຂດຊາຍແດນທີ່ສຳຄັນສໍາລັບການຄ້າກັບຈີນໃນອັນທີ່ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ເປັນການທ້າທາຍທາງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດຖະບານ ນັບແຕ່ໄດ້ຍຶດອຳນາດໃນປີ 2021.
ອົງການຂ່າວ ເອເອັຟພີ (AFP) ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາກຸ່ມ AA ແລະ ກຸ່ມ MNDAA ເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມ TNLA ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ໃນທັນທີ.