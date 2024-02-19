ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຈີນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກ ຢູເຄຣນ ວ່າ ປັກກິ່ງ ບໍ່ໄດ້ຂາຍອາວຸດທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ສຳລັບການເຮັດສົງຄາມຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຢູເຄຣນ, ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ດິມິໂຕຣ ຄູເລບາ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຢູ່ນອກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສຳຄັນໃນນະຄອນ ມິວນິກ ປະເທດ ເຢຍຣະມັນ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຈີນ “ບໍ່ໄດ້ສວຍໂອກາດຫາຄວາມໄດ້ປຽບຈາກສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຂາຍອາວຸດທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດຕໍ່ເຂດບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຫຼື ຝ່າຍທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງ,” ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ຈີນ ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ເຂົ້າຂ້າງໃຜໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຢູເຄຣນ ແຕ່ຖືກຕຳໜິວິຈານສຳລັບການປະຕິເສດທີ່ຈະກ່າວປະນາມ ມົສກູ ສຳລັບການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາ.
ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນທາງການທູດໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມດ້ານຍຸດທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງໃກ້ຊິດຂຶ້ນກວ່າເກົ່ານັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ.
ປັກກິ່ງ ໄດ້ປະເຊີນກັບການກ່າວຫາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະໜອງອາວຸດທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໃຫ້ ຣັດເຊຍ, ເປັນການກ່າວຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດຕະຫຼອດມາ.
ທ່ານ ຫວັງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ຄູເລບາ ວ່າ “ບໍ່ວ່າສະຖານະການສາກົນຈະປ່ຽນແປງແນວໃດ, ຈີນ ກໍຫວັງວ່າສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ຢູເຄຣນ ຈະພັດທະນາຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ສືບຕໍ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງທັງສອງຝ່າຍ,” ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງ.
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