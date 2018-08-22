ຜູ້ນຳ ໄຕ້ຫວັນ ຢ້ຽມຢາມ ສຫລ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ພາບພົດໃນປະເທດ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ຈີນໂກດແຄ້ນ

ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາສະຫະລັດຢ່າງເປີດເຜີຍແບບບໍ່ຄ່ອຍ ມີມາ
ກ່ອນໃນເດືອນນີ້ ໄດ້ເຮັດພາບພົດຂອງທ່ານນາງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດດີຂຶ້ນ ແຕ່ເຮັດໃຫ້
ປັກກິ່ງໂກດແຄ້ນ ທີ່ພາໃຫ້ຈີນບອຍຄອດເຄືອຄ່າຍຮ້ານກາເຟ ທີ່ໄຕ້ຫວັນເປັນເຈົ້າຂອງ
ແລະອາດສູນເສຍພັນທະມິດທາງການທູດຄັ້ງຫລ້າສຸດ.
ທ່ານນາງໄຊ ອິງ ເວັນ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນທີ 13 ສິງຫາຜ່ານມາ ທີ່ນະ ຄອນລອສ
ແອນເຈີລິສ ແລະໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ກາຍມາເປັນປະທາ ນາທິບໍດີໄຕ້ຫັວນຄົນ
ທຳອິດ ນັບແຕ່ຊຸມປີ 1970 ທີ່ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຂອງລັດຖະບານກາງ ເວລາ
ທ່ານນາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນກາງອະວະກາດຈອນສັນ ທີ່ນະຄອນຮິວສຕັນ ຂອງອົງ
ການນາຊາ.
ທ່ານນາງໄຊ ໄດ້ຢຸດແວ່ ໃນລະຫວ່າງເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາພັນທະມິດໃນລາ
ຕິນອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າການເດີນທາງຂອງບັນດາປະທານາທິ
ບໍດີຄົນກ່ອນໆນັ້ນ ທີ່ບັນດານັກວິເຄາກ່າວວ່າ ເຮັດໃຫ້ຈີນໂກດແຄ້ນ.
ປັກກິ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດຍົກເລີກການຢຸດແວ່ຂອງທ່ານນາງໄຊ ແລະກ່າວ
ຫາທ່ານນາງໄຊວ່າ ພະຍາຍາມແຍກໄຕ້ຫວັນ ອອກຈາກຈີນ.
ປະຊາຊົນຊາວຈີນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບອຍຄອດເຄືອຄ່າຍຮ້ານກາເຟ 85C ທີ່ໄຕ້ຫວັນເປັນ
ເຈົ້າຂອງ ແລະໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄຕ້ຫວັນໄດ້ຕັດສາຍສຳພັນກັບແອລ ຊາລວາດໍ
ທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນປະເທດທີ່ຫ້າ ພາຍໃນໄລຍະສອງປີ ເພື່ອຫັນໄປຮັບຮູ້ຈີນ.
ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາອະທິປະໄຕເໜືອໄຕ້ຫວັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ປະເທດເກາະດອນທີ່ປົກ
ຄອງຕົນເອງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີສິດທີ່ຈະມີຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດໄດ້.
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