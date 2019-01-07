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ການຖິ້ມໝູ​ຕາຍລົງທະເລ​ໄດ້​ສ້າງ​ບັນ​ຫາ​ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ ກັບໄຕ້​ຫວັນ

​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກຳ​ລັງ​ສີດ​ຢາ​ໃສ່​ລົດ​​ທີ່​ຜ່ານ​ໄປ ຢູ່​ໃນ​ເຂດທີ່​ມີ​ພະ​ຍາດ​ຕິ​ດແປດ​ເປັນໄຂ້​ຫວັດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ວັນ​ທີ 23 ພະ​ຈິກ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

TAIPEI — 

ມັນເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວວ່າ ໝູ​ໂຕ​ນຶ່ງ​ໄດ້ຖືກໂຍນ​ລົງໃນທະ​ເລ ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ໄຫຼ​ລົງ​ມາ
ໃນມື້​ກ່ອນ​ວັນ​ປີ​ໃໝ່​ເລາະ​ຕາມເຂດ ກິນ​ເໝິນ ທີ່​ເປັນ​ເກາະ​ດອນ​ຢູ່ນອກ​ໄຕ້​ຫວັນ. ຕໍ່​ມາ
​ພວກກວ​ດ​ກາ​ດ້ານການກະ​ເສດທ້ອງ​ຖິ່ນ ໄດ້​ທົດ​ສອບ​ເຫັນ​ເຊື້ອພະ​ຍາດ​ໄຂ້​ຫວັດອາ
ຟຣິກາ​ ທີ່​ເປັນ​ພະ​ຍ​າດຕິດ​ແປດ​ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຂ້າ​ໝູ​ຈຳ​ນວນ 600,000 ໂຕ​ຢູ່​ໃນ
​ປະ​ເທດ​ຈີນ.

ຈະຖີ້ມຊາກ​ສັດນັ້ນ​ໄປເລື້ອຍໆບໍ? ຢ່າ ຢ່າຊູເຮັດ. ໝູ​ໃຫຍ່​ສີ​ຂີ້​ເຖົ່າຂະ​ໜາດ​ກາງ ໄດ້​
ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ຮູບ​ພາບ​ຂ່າວ​ບໍ່ພຽງ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ບ້າ​ນ​ເຮືອນໃນ​ໄຕ້​ຫວັນ ແຕ່​ຍັງ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​
ໃໝ່ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ເລິກ​ແລບ​ຂອງ​ການ​ເມືອງ​ທີ່ບອບ​ບາງ​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ນຳ​
ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ກັບ​ຈີນ.

​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກຳ​ລັງ​ສີດ​ຢາ​ໃສ່​ລົດທີ​ຜ່ານ​ໄປ ຢູ່​ໃນ​ເຂດທີ່​ມີ​ພະ​ຍາດ​ຕິ​ແປດ​ໄຂ້​ຫວັດ​ ທີ່​ເກີດມາຈາກ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ວັນ​ທີ 23 ພະ​ຈິກ 2018.
​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກຳ​ລັງ​ສີດ​ຢາ​ໃສ່​ລົດທີ​ຜ່ານ​ໄປ ຢູ່​ໃນ​ເຂດທີ່​ມີ​ພະ​ຍາດ​ຕິ​ແປດ​ໄຂ້​ຫວັດ​ ທີ່​ເກີດມາຈາກ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ວັນ​ທີ 23 ພະ​ຈິກ 2018.

ໄຕ້​ຫວັນ​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກໃຫ້​ຈີນ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໝູ ເພື່ອ​ວ່​າ​ພວກ​ເຈົ້​າ​ໜ້າ
​ທີ່​ໃນ​ໄຕ້​ຫວັນ​ຈະສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ຢັບ​ຢັ້ງ​ໄຂ້​ຫວັດ​ຈາກ​ການ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຖິງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​
ຍັກ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຕົນ.

ຈີນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຕອບໜັງ​ສື​ຂອງ​ສະ​ພາ​ກະ​ເສດ​ຂອງໄຕ້​ຫວັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ໝູ ຫຼື​ບໍ່​

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄຕ້​ຫວັນ ທ່ານ​ນາງສາຍ​ ອິງ ເຫວິນ ກ່າວ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ໃນ​ໄຕ້​ວັນ ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ 2019.
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄຕ້​ຫວັນ ທ່ານ​ນາງສາຍ​ ອິງ ເຫວິນ ກ່າວ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ໃນ​ໄຕ້​ວັນ ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ 2019.

ເ​ວົ້າ​ຫຍັງ​ທັງ​ໝົດ. ຜູ້​ນຳ​ຄອ​ມ​ມິວ​ນິ​ສ​ ເຫັນ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນວ່າ
ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ດີນ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນ ບໍ່​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ​ອອກ​ໄປ ແລະ​ຈະບໍ່​
ເວົ້າ​ຫຍັງທັງ​ໝົດ ນອກຈາກວ່າລັດ​ຖະ​ບານ​ຢູ່​ໃນ​ໄຕເປຈະ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ວ່າ ທັງ​ສອງ​
ຝ່າຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ດຽວ​ກັບຈີນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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